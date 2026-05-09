FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
lijepa zarada /

Evo koliko je hrvatska teniska senzacija zaradila pobjedom protiv Đokovića u Rimu

Evo koliko je hrvatska teniska senzacija zaradila pobjedom protiv Đokovića u Rimu
×
Foto: Tiziana FABI/AFP/Profimedia

Ovim trijumfom Prižmić je dodatno učvrstio svoj status na ATP Touru te osigurao značajan skok i bodovni i financijski.

9.5.2026.
13:09
Sportski.net
Tiziana FABI/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dino Prižmić nastavlja nizati zapažene rezultate i potvrđivati status jednog od najvećih mladih talenata svjetskog tenisa. Mladi Splićanin ostvario je jednu od najvećih pobjeda karijere svladavši Novaka Đokovića nakon preokreta u tri seta, rezultatom 2:6, 6:2, 6:4.

Ovim trijumfom Prižmić je dodatno učvrstio svoj status na ATP Touru te osigurao značajan skok i bodovni i financijski. Ulaskom u treće kolo ATP Masters 1000 turnira u Rimu osigurao je najmanje 50 ATP bodova, kao i minimalnu nagradu od 54.000 eura, kako navodi Slobodna Dalmacija, koja se odnosi na plasman u tu fazu natjecanja.

Prema dostupnim podacima, 20-godišnji hrvatski tenisač trenutačno zauzima 79. mjesto na ATP ljestvici. Ukupna zarada u karijeri od nagradnih fondova iznosi oko 1.034.129 dolara (oko 877 tisuća eura), dok je u tekućoj sezoni već ostvario približno 264.401 dolar (oko 224 tisuće eura), ne uključujući aktualni turnir u Rimu, čiji će se bodovi i nagrade naknadno obračunati po završetku natjecanja.

Uz prihode s turnira, Prižmić ima i sponzorske ugovore s brendovima Wilson i Nike, koji uključuju fiksne isplate te bonuse vezane uz ranking i rezultate protiv igrača iz vrha ATP ljestvice.

Pobjeda nad Đokovićem dodatno mu otvara prostor za napredak u poretku, ali i za veći financijski iskorak u nastavku turnira. U sljedećem kolu igrat će protiv Humberta, a eventualni plasman dalje donosi mu nove bodove i dodatni rast zarade.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama u Realu uoči El Clasica: Nećete vjerovati koliko igrači moraju platiti zbog divljanja

Atp MastersDino PrižmićNovak đokovićZarada
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike