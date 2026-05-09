Evo koliko je hrvatska teniska senzacija zaradila pobjedom protiv Đokovića u Rimu

Dino Prižmić nastavlja nizati zapažene rezultate i potvrđivati status jednog od najvećih mladih talenata svjetskog tenisa. Mladi Splićanin ostvario je jednu od najvećih pobjeda karijere svladavši Novaka Đokovića nakon preokreta u tri seta, rezultatom 2:6, 6:2, 6:4.

Ovim trijumfom Prižmić je dodatno učvrstio svoj status na ATP Touru te osigurao značajan skok i bodovni i financijski. Ulaskom u treće kolo ATP Masters 1000 turnira u Rimu osigurao je najmanje 50 ATP bodova, kao i minimalnu nagradu od 54.000 eura, kako navodi Slobodna Dalmacija, koja se odnosi na plasman u tu fazu natjecanja.

Prema dostupnim podacima, 20-godišnji hrvatski tenisač trenutačno zauzima 79. mjesto na ATP ljestvici. Ukupna zarada u karijeri od nagradnih fondova iznosi oko 1.034.129 dolara (oko 877 tisuća eura), dok je u tekućoj sezoni već ostvario približno 264.401 dolar (oko 224 tisuće eura), ne uključujući aktualni turnir u Rimu, čiji će se bodovi i nagrade naknadno obračunati po završetku natjecanja.

Uz prihode s turnira, Prižmić ima i sponzorske ugovore s brendovima Wilson i Nike, koji uključuju fiksne isplate te bonuse vezane uz ranking i rezultate protiv igrača iz vrha ATP ljestvice.

Pobjeda nad Đokovićem dodatno mu otvara prostor za napredak u poretku, ali i za veći financijski iskorak u nastavku turnira. U sljedećem kolu igrat će protiv Humberta, a eventualni plasman dalje donosi mu nove bodove i dodatni rast zarade.

