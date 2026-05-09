Prižmić doživio povijesnu pobjedu, a Đoković mu odmah poslao poruku nakon poraza

Prižmić doživio povijesnu pobjedu, a Đoković mu odmah poslao poruku nakon poraza
Foto: Filippo MONTEFORTE/AFP/Profimedia

U samom meču Prižmić je slavio nakon preokreta 2:6, 6:2, 6:4

9.5.2026.
12:35
Sportski.net
Filippo MONTEFORTE/AFP/Profimedia
Jutro nakon poraza u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu, Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama nakon što ga je svladao 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić. Riječ je o povijesnom rezultatu kojim je mladi Splićanin postao prvi igrač koji je Đokovića eliminirao u njegovom prvom nastupu na rimskom turniru, ali i prvi Hrvat koji ga je pobijedio na zemljanoj podlozi.

Đoković je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Prižmićem s meča te mu uputio čestitku. „Čestitke Dino. Srećno dalje“, napisao je srpski tenisač, uz nekoliko fotografija s terena i poruku: „AMOR <> ROMA per sempre“, odnosno „Ljubav i Rim, zauvijek“.

U samom meču Prižmić je slavio nakon preokreta 2:6, 6:2, 6:4, a Đoković je nakon susreta ostao suzdržan kada je riječ o mogućim zdravstvenim problemima.

„Nadam se da razumijete da o tome neću govoriti. Želim čestitati Dinu, zasluženo je pobijedio. Došao sam ovdje odigrati meč ili više njih, no nažalost bio je samo jedan. Drago mi je da sam se borio do kraja. Zahvaljujem publici, atmosfera je bila nevjerojatna. Podršku i ljubav koje dobivam ne uzimam zdravo za gotovo“, izjavio je Đoković nakon poraza.

