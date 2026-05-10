ŠTETA /

Donna nije uspjela doći do naslova: Na posljednjoj prepreci zaustavila je Uzbekistanka

Foto: Severin Aichbauer/AFP/Profimedia

10.5.2026.
16:27
HinaSportski.net
Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije uspjela osvojiti naslov pobjednice na WTA 125 turniru u Istanbulu, uspješnija od nje je u finalu bila Uzbekistanka Marija Timofejeva sa 6-4, 6-2.

Timofejeva je tijekom cijelog susreta bila bolja protivnica te je čak sedam puta oduzela servis šestoj nositeljici turnira. U meču s ukupno 11 breakova Vekić nije uspjela pronaći ritam, pa je ostala na četiri osvojena WTA naslova u karijeri. Uzbekistanki je ovo bio prvi naslov u karijeri.

Za Vekić, koja je u Istanbulu bila postavljena za prvu nositeljicu, ovo je bio drugi finale na WTA 125 turnirima ove godine i drugi poraz, u siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camile Osorio.

Wta IstanbulDonna Vekić
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
