Donna nije uspjela doći do naslova: Na posljednjoj prepreci zaustavila je Uzbekistanka

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije uspjela osvojiti naslov pobjednice na WTA 125 turniru u Istanbulu, uspješnija od nje je u finalu bila Uzbekistanka Marija Timofejeva sa 6-4, 6-2.

Timofejeva je tijekom cijelog susreta bila bolja protivnica te je čak sedam puta oduzela servis šestoj nositeljici turnira. U meču s ukupno 11 breakova Vekić nije uspjela pronaći ritam, pa je ostala na četiri osvojena WTA naslova u karijeri. Uzbekistanki je ovo bio prvi naslov u karijeri.

Za Vekić, koja je u Istanbulu bila postavljena za prvu nositeljicu, ovo je bio drugi finale na WTA 125 turnirima ove godine i drugi poraz, u siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camile Osorio.

