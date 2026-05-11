Pola kilometra od Nacionalnog parka teče potok pun fekalija, stanje u ovom mjestu je alarmantno

Fekalije koje se slijevaju kroz zaštićeno područje Nature 2000, važno za očuvanje vrsta i staništa, ali i stotinjak metara od naselja i samo petstotinjak od rijeke Krke problem su za koji mještani Kistanja tvrde da postoji skoro tri desetljeća.

Potok žubori i teče, ali nije ni bistar ni čist. Uokolo njega zaudara jer je riječ o potoku fekalija koji „izvire“ iz zajedničke septičke jame 200-ak kuća Novog naselja u Kistanjama.

"Kad dođe jesen i kad počnu kiše, onda tu imate čitavo jezero. To je jezero fekalija koje tu stoji danima, malo se povuče, pa opet", kaže Božo Šuša iz Kistanja koji živi u blizini i pokazuje nam prve kuće udaljene svega stotinjak metara.

Božo, koji stanuje u blizini, upozorava da se sve događa na propusnom krškom tlu.

"Odavde do ruba Nacionalnog parka tj. Kanjona rijeke Krke je 500-600 metara zračne linije. Ta voda koju vidite sad da ide, fekalije, je našla put sto posto i do samog kanjona", smatra Božo.

Ministarstvo nema saznanja

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije nemaju saznanja o onečišćenju i poručuju da je sve u nadležnosti Državnog inspektorata i općinskog komunalnog redarstva. Inspekcijskim nadzorom iz 2019. ustanovljeno je da se sve nalazi na području Natura 2000. Iz Državnog inspektorata su nam odgovorili kako će obaviti novi nadzor.

Ovaj pročišćivač, odnosno zajednička septička jama izgrađena je 1999. godine kada je izgrađeno i 130 kuća za obitelji doseljene iz Janjeva, no u međuvremenu se na ovaj pročišćivač barem još 70-ak kuća. Prve kuće Novog naselja udaljene su stotinjak metara, pa im vjetar donosi smrad.

Nikada ta jama nije bila dostatna za potrebe naselja, poručuju mještani, a posljednje desetljeće je problem eskalirao s njenim prelijevanjem.

"To se najviše navečer osjeti. Kad puše bura, to se baš nenormalno osjeti ko da je netko tebi iskrcao cijelu cisternu kanalizacije ispred kuće. Doslovno tako kaže Nikola Glasnović koji živi u blizini septičke jame, a njegov otac Petar kaže kako zbog svega trpi i financijsku štetu: "Ja imam tvornicu Jadran metala koju sam ja kupija, ja sam vlasnik. Ja ne mogu ništa radit od toga smrada. Mislija sam da bi neki projekt započeo, ali nijedan projekt neće proći kada je taj smrad i vidite tu septičku koja nije riješena."

Velika septička jama

Općinski načelnik tvrdi kako "mega" septička jama ima nekoliko preljevnih jama i da iz nje izlazi samo tehnička voda. Iako su je oni održavali, pravno, još uvijek se vodi kao državna imovina, pa je i to problem. Općina je imala u planu izgradnju novog pročistača.

"U izradu projektne dokumentacije smo krenuli 2015. do 2017. i došli smo do idejnog, izvedbenog, uglavnom glavnog projekta gdje smo trebali dobiti nadležne suglasnosti od svih nadležnih tijela. Uglavnom, u međuvremenu se desila i prenamjena zakona gdje mi sada kao općina ne možemo aplicirati na natječaj niti raditi projektnu dokumentaciju zbog toga što je sad nadležan šibenski Vodovod", kaže načelnik Općine Kistanje Goran Reljić (SDSS).

Iz Vodovoda poručuju kako zbog imovinsko-pravnih okolnosti oni formalno još nisu preuzeli pročistač i da to tek trebaju napraviti u narednom periodu, pa će onda i procijeniti može li se rekonstruirati postojeći sustav ili treba graditi novi pročistač. A koliko će Kistanjani trpjeti smrad, nitko ne zna reći.