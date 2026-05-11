FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO ĆE NAPRAVITI VLADA? /

Doznajemo koliko bi mogao poskupjeti plin: Ključna su iduća dva tjedna

Ključna će biti iduća dva tjedna tijekom kojih se formiraju nove nabavne cijene za nadolazeću sezonu grijanja

11.5.2026.
8:01
Laura Damnjanović Šalamon
Davor Puklavec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ove zime bi plin za kućanstva mogao biti još skuplji, doznaje RTL Danas. Građani bi ga mogli plaćati čak 15 posto više. Cijene se tek formiraju, a po trenutačnim izračunima, bilježe stalni rast. Građani to zasad ne osjećaju, jer je Vlada zaključala cijene do listopada, a hoće li i nakon toga?

Cijena plina za kućanstva u Hrvatskoj mogla bi od jeseni porasti između 10 i 15 posto, upozoravaju stručnjaci, nakon što je tržišna cijena plina posljednjih mjeseci značajno porasla. Ključna će biti iduća dva tjedna tijekom kojih se formiraju nove nabavne cijene za nadolazeću sezonu grijanja.

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić kaže kako je tržišna cijena plina trenutačno oko 50 posto viša nego ranije, ali dodaje da se taj rast neće u potpunosti preliti na građane. "Poskupljenje za krajnje kupce vjerojatno ne bi bilo 50 posto, nego između 10 i 15 posto", upozorio je Pudić. Prema njegovim procjenama, prosječno kućanstvo koje danas godišnje za plin izdvaja oko 600 eura, moglo bi ubuduće plaćati između 60 i 90 eura više godišnje, odnosno pet do devet eura više mjesečno. 

'Hrvatska bi trebala više ulagati u domaću proizvodnju plina' 

Direktor Gradska plinara Zagreb - Opskrba Jeronim Tomas poručio je kako opskrbljivači trenutačno pažljivo prate stanje na tržištu te da će konačne cijene biti poznate do kraja lipnja, kada završava aktualno regulacijsko razdoblje.

Najveći dio plina Hrvatska trenutačno dobiva preko LNG terminal Krk, uglavnom iz SAD-a, no energetski stručnjak Igor Grozdanić smatra kako bi Hrvatska trebala više ulagati u domaću proizvodnju plina. "Treba imati više domaćeg plina zbog samodostatnosti, ali i zbog povoljnijih cijena", upozorio je Grozdanić.

Stručnjaci upozoravaju da skuplji plin ne znači samo više račune za grijanje, nego može izazvati i rast cijena drugih energenata, proizvoda i usluga. Iz Vlade poručuju kako aktivno prate stanje na tržištu te ne isključuju mogućnost novih intervencija ako rast cijena postane prevelik za građane.

Cijene PlinaPlinVladaPoskupljenje Plina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike