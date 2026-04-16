Vlada mijenja odluku o subvenciji cijene plina za građane: Pratite uvodno obraćanje Plenkovića

Vlada će na sjednici u četvrtak, između ostalog, usvojiti prijedlog zaključka o dodjeli pomoći iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te izmijeniti odluku o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo.

Uvodno se obratio premijer Andreja Plenkovića koji je rekao da je Schengensko područje prešlo na digitalni sustav čim se bilježe podaci državljana trećih zemalja.

"Registracija pri ulasku i izlasku iz EU se dijeli sa svim državama članicama. Važno za sve hrvatske i EU državljane, nema nikakvih promjena, odnosi se isključivo na državljane trećih zemalja", rekao je Plenković.

Premijer je rekao da su potpore u poljoprivredi velikom većinom isplaćene, a da će preostalih 5 posto potpora biti isplaćeno do kraja lipnja.

"Bitno je da je sve skupa isplaćeno prije proljetne sjetve", rekao je.

U nastavku sjednice čekamo da Vlada usvoji Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo.

