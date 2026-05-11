Vatrogasac otkrio detalje prizora koji su ih dočekali kod Požege: 'Noge su joj bile prignječene'

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Rajsavac kod Požege smrtno je stradao 61-godišnji muškarac, dok je mlađa ženska osoba ozlijeđena. Sudar dva automobila bio je tako silovit da su vatrogasci morali rezati lim automobila.

Muškarac je zbog teških ozljeda izgubio život, a žena je nakon pružene medicinske pomoći u požeškoj bolnici helikopterom prebačena u Klinički bolnički centar Osijek.

Prema informacijama policije, 61-godišnjak je prešao na suprotnu prometnu traku, nakon čega je prednjim lijevim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 25-godišnjakinja.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće državna cesta D51 bila je zatvorena za promet od 5.50 do 10.05 sati, a promet se odvijao alternativnim pravcima.

Detalji s mjesta nesreće

"Ona je prevezena u Osijek za bolnicu. Vozač iz susjednog auta je preminuo. Ovim putem izražavam duboku sućut obitelji preminuloga. Ona je i dalje na operaciji. Prije dva mjeseca friško je položila", ispričala nam je njezina šogorica Martina Špeić.

"Jedna osoba je bila zarobljena u vozilu, bile su ju prignječene na noge i nije je Hitna služba mogla izvući. Morali smo odstranili vrata i odgurali smo prednju tablu da joj se oslobode noge. Uz pomoć Hitne smo zajedno izvadili osobu iz vozila", ispričao je Domagoj Kir, zapovjednik DVD Jakšić.

"Provedene su mjere oživljavanja nad muškom osobom, ali nažalost osoba je uslijed traume podlegla svojim ozljedama, dok je mlađa ženska osoba prebačena uz pomoć HMS-a u KBC Osijek", rekao je Matko Šperanda, voditelj Hitnog prijema Opće bolnice Požega.