Cure detalji sudara kraj Požege: Preminuli muškarac bio je pravosudni policajac! Išao je na posao...

U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak ujutro prije 6 sati na cesti između Rajsavavca i Radnovca, nedaleko Jakšića, poginuo je pravosudni policajac (62), doznaje Požeški.hr.

U nesreći su sudjelovala dva automobila, a prizori su bili užasni. Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli putnike. Na mjesto nesreće odmah je stigla i policija i hitna pomoć. Unatoč naporima liječnika u Općoj županijskoj bolnici Požega, jedna osoba je preminula.

Preminuli muškarac rođen je 1964. godine. S područja je Općine Čaglin, zaposlen u pravosudnoj policiji kao zatvorski čuvar. Putovao je u Požegu na posao. Požeški.hr neslužbeno doznaje da je vozačica iz suprotnog smjera prešla u prometnu traku muškarca zbog čega je došlo do prometne nesreće. Policija nastavlja očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće.

