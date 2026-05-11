VATROGASCI REZALI LIM /

Cure detalji sudara kraj Požege: Preminuli muškarac bio je pravosudni policajac! Išao je na posao...

Cure detalji sudara kraj Požege: Preminuli muškarac bio je pravosudni policajac! Išao je na posao...
Foto: Požeški.hr

Unatoč naporima liječnika u Opća županijska bolnica Požega, jedna osoba je preminula

11.5.2026.
8:26
Tajana Gvardiol
Požeški.hr
U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak ujutro prije 6 sati na cesti između Rajsavavca i Radnovca, nedaleko Jakšića, poginuo je pravosudni policajac (62), doznaje Požeški.hr.

U nesreći su sudjelovala dva automobila, a prizori su bili užasni. Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli putnike. Na mjesto nesreće odmah je stigla i policija i hitna pomoć. Unatoč naporima liječnika u Općoj županijskoj bolnici Požega, jedna osoba je preminula. 

Preminuli muškarac rođen je 1964. godine. S područja je Općine Čaglin, zaposlen u pravosudnoj policiji kao zatvorski čuvar. Putovao je u Požegu na posao. Požeški.hr neslužbeno doznaje da je vozačica iz suprotnog smjera prešla u prometnu traku muškarca zbog čega je došlo do prometne nesreće. Policija nastavlja očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće.

Prometna NesrećaSudarPožegaPravosudni PolicajacZatvorPožega
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
