Luda utakmica u Zetri: Zadar ispustio pobjedu nakon produžetka u Sarajevu

Košarkaši Zadra propustili su veliku priliku za pobjedu u 13. kolu ABA lige na gostovanju u sarajevskoj dvorani Zetra, gdje je domaća Bosna preokretom došla do trijumfa 93-85 (17-17, 23-25, 20-21, 17-14, 16-8) u produžetku.

Zadrani su veći dio utakmice proveli u vodstvu, ali u završnici osnovnog dijela utakmice nisu uspjeli dovršiti posao. Tri sekunde prije kraja, pri rezultatu 76-74 za momčad Danijela Jusupa, kapetan Zadra Marko Ramljak je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, a na suprotnoj strani je domaći šuter Alfonso Plummer tricom za 77-77 odveo utakmicu u produžetak.

Takav je rasplet deprimirao košarkaše Zadra i podignuo moral domaćoj momčadi, a posebno Plummeru, koji je u dodatnih pet minuta postigao devet od 16 Bosninih koševa te se prometnuo u junaka pobjede.

Portorikanac je s 30 poena bio najbolji strijelac Bosne. Jarrod West je postigao 16 koševa, a Jure Zubac je spojio 15 poena i 11 skokova.

Zadrane je predvodio Vladimir Mihailović s 32 koša. Boris Tišma je ubacio 15 poena, a Marko Ramljak je imao 13 koševa i 11 skokova. Borna Kapusta je postigao 11 poena i dodao pet asistencija.

Zadrani su porazom pali na šesto mjesto ljestvice skupine B u ABA ligi s učinkom 4-8, a Bosna ih je preskočila i zasjela na petu poziciju sa 6-5. Na vrhu ljestvice su Budućnost i Cedevita Olimpija s učinkom 9-2. Ispred Zadra su još i Crvena zvezda (7-3) te subotički Spartak (6-5).

ABA liga - 13. kolo

SKUPINA B

Bosna - Zadar 93-85 (produžetak)

C. Olimpija - Spartak (sub, 17.00)

Ilirija - C. zvezda (ned, 16.30)

Mega - Vienna (pon, 19.00)

Ljestvica:

1. Budućnost 11 9 2 1002-892 20

2. Cedevita Olimpija 11 9 2 980-873 20

3. Crvena zvezda 10 7 3 909-809 17

4. Spartak Subotica 11 6 5 886-880 17

5. Bosna 11 6 5 902-920 17

6. Zadar 12 4 8 983-1001 16

7. Ilirija 11 3 8 872-943 14

8. Mega 11 3 8 905-1020 14

9. Vienna 10 2 8 775-876 12

