Pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom: Nadamo se i velikim uspjesima

Sretna vam nova godina! Dok se većina još oporavlja od slavlja, za vrhunske sportaše često nema predaha. Sportska 2026. godina puna je zanimljivih natjecanja - od Europskog rukometnog prvenstva, Zimskih olimpijskih igara do Formule 1 i spektakularnog Svjetskog nogometnog prvenstva.

Počinje rukometna groznica! Sredinom siječnja Danska, Norveška i Švedska domaćini su Europskog prvenstva za rukometaše. Hrvatska pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona kreće u novi pohod na jedino zlato koje joj nedostaje.

Rukometna groznica

"Europsko prvenstvo je jako zahtjevno natjecanje, ali imamo velike ciljeve i želimo otići do kraja. No, moramo ići korak po korak i iskoristiti svoje šanse", rekao je Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije.

Taj put neće biti nimalo lak. U Malmo stižemo kao svjetski doprvaci, čekaju nas zahtjevni protivnici - Gruzija, Nizozemska, Švedska, a sve ćete naravno moći pratiti samo na RTL-u i platformi Voyo.

"Gledateljima mogu reći da ih očekuje stručnost, puno zabave, puno smijeha i definitivno puno živciranja. Pripremite sredstva za smirenje, gospodo", poručio je Marko Vargek, urednik emisije Vrijeme je za rukomet.

Ambicije Barakuda

Za 10-ak dana u akciju kreću i vaterpolisti. Europsko prvenstvo održava se u Beogradu, a Barakude stižu s najvišim ambicijama. Na prethodna dva Eura izabranici Ivice Tucka bili su u finalu, osvojili zlato pa srebro. Sada su u skupini s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom.

Osim reprezentativnih uzbuđenja, siječanj donosi i rasplete u europskim klupskim nogometnim natjecanjima. Dinamo će odigrati posljednje dvije utakmice ligaške faze Europske lige u kojima će tražiti potvrdu prolaska u nokaut rundu. Rijeka je europsko proljeće već osigurala, a 16. siječnja doznat će i protivnika u šesnaestini finala Konferencijske lige.

Zizi opet gazi

Teniska sezona tradicionalno počinje u Australiji, prvim Grand Slamom sezone, Australian Openom. U veljači slijede Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini D'Ampezzo. Najviše se očekuje od Zrinke Ljutić koja je prošle sezone osvojila svoj prvi mali Kristalni globus u slalomu.

F1 nepoznata zona

Ožujak je rezerviran za start Formule 1. Jedan od najprestižnijih i najuzbudljivijih sportskih događaja na svijetu prvi put ekskluzivno ćete moći pratiti samo na RTL-u i platformi Voyo. I obećavamo, bit će uzbudljivo! Jer donosimo sve utrke, kvalifikacije, treninge i sprint utrke Svjetskog prvenstva.

"Ulazimo u potpuno nepoznatu zonu. Puno toga se mijenja. Mijenjaju se pravila, mijenjaju se bolidi i čeka nas sezona koja će onda opet otkrivati neke stvari", rekao je Ivan Blažičko, stručni komentator RTL-a.

Godina 2026. braći Sinković nosi povratak dvojcu na pariće. Na ljeto ih čekaju i Europsko i Svjetsko prvenstvo. A vjerujemo i povratak starim zlatnim navikama.

WRC vraća se u Hrvatsku! Zagreb je u kolovozu domaćin Europskog prvenstva u gimnastici, a Budimpešta će ugostiti prvo Ultimativno prvenstvo - odnosno natjecanje 400 najboljih atletičara svijeta. Pratit će se i sve uzbudljiviji SuperSport HNL, ali i tko će osvojiti Ligu prvaka. A onda...kao kruna svega čeka nas ljetna nogometna ludnica na Svjetskom prvenstvu.

Nogomet kao kruna svega

U novom formatu s 48 reprezentacija. Domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Hrvatsku je ždrijeb spojio s Engleskom, Panamom i Ganom. Nakon najboljih kvalifikacija u povijesti, prvenstvo otvaramo 17. lipnja u Dallasu s Englezima.

Nema sumnje - pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom. A nadamo se i velikim uspjesima! Pa neka je svima zdrava i sretna!

