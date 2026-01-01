Pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom: Nadamo se i velikim uspjesima
Kao kruna svega čeka nas ljetna nogometna ludnica na Svjetskom prvenstvu
Sretna vam nova godina! Dok se većina još oporavlja od slavlja, za vrhunske sportaše često nema predaha. Sportska 2026. godina puna je zanimljivih natjecanja - od Europskog rukometnog prvenstva, Zimskih olimpijskih igara do Formule 1 i spektakularnog Svjetskog nogometnog prvenstva.
Počinje rukometna groznica! Sredinom siječnja Danska, Norveška i Švedska domaćini su Europskog prvenstva za rukometaše. Hrvatska pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona kreće u novi pohod na jedino zlato koje joj nedostaje.
Rukometna groznica
"Europsko prvenstvo je jako zahtjevno natjecanje, ali imamo velike ciljeve i želimo otići do kraja. No, moramo ići korak po korak i iskoristiti svoje šanse", rekao je Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije.
Taj put neće biti nimalo lak. U Malmo stižemo kao svjetski doprvaci, čekaju nas zahtjevni protivnici - Gruzija, Nizozemska, Švedska, a sve ćete naravno moći pratiti samo na RTL-u i platformi Voyo.
"Gledateljima mogu reći da ih očekuje stručnost, puno zabave, puno smijeha i definitivno puno živciranja. Pripremite sredstva za smirenje, gospodo", poručio je Marko Vargek, urednik emisije Vrijeme je za rukomet.
Ambicije Barakuda
Za 10-ak dana u akciju kreću i vaterpolisti. Europsko prvenstvo održava se u Beogradu, a Barakude stižu s najvišim ambicijama. Na prethodna dva Eura izabranici Ivice Tucka bili su u finalu, osvojili zlato pa srebro. Sada su u skupini s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom.
Osim reprezentativnih uzbuđenja, siječanj donosi i rasplete u europskim klupskim nogometnim natjecanjima. Dinamo će odigrati posljednje dvije utakmice ligaške faze Europske lige u kojima će tražiti potvrdu prolaska u nokaut rundu. Rijeka je europsko proljeće već osigurala, a 16. siječnja doznat će i protivnika u šesnaestini finala Konferencijske lige.
Zizi opet gazi
Teniska sezona tradicionalno počinje u Australiji, prvim Grand Slamom sezone, Australian Openom. U veljači slijede Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini D'Ampezzo. Najviše se očekuje od Zrinke Ljutić koja je prošle sezone osvojila svoj prvi mali Kristalni globus u slalomu.
F1 nepoznata zona
Ožujak je rezerviran za start Formule 1. Jedan od najprestižnijih i najuzbudljivijih sportskih događaja na svijetu prvi put ekskluzivno ćete moći pratiti samo na RTL-u i platformi Voyo. I obećavamo, bit će uzbudljivo! Jer donosimo sve utrke, kvalifikacije, treninge i sprint utrke Svjetskog prvenstva.
"Ulazimo u potpuno nepoznatu zonu. Puno toga se mijenja. Mijenjaju se pravila, mijenjaju se bolidi i čeka nas sezona koja će onda opet otkrivati neke stvari", rekao je Ivan Blažičko, stručni komentator RTL-a.
Godina 2026. braći Sinković nosi povratak dvojcu na pariće. Na ljeto ih čekaju i Europsko i Svjetsko prvenstvo. A vjerujemo i povratak starim zlatnim navikama.
WRC vraća se u Hrvatsku! Zagreb je u kolovozu domaćin Europskog prvenstva u gimnastici, a Budimpešta će ugostiti prvo Ultimativno prvenstvo - odnosno natjecanje 400 najboljih atletičara svijeta. Pratit će se i sve uzbudljiviji SuperSport HNL, ali i tko će osvojiti Ligu prvaka. A onda...kao kruna svega čeka nas ljetna nogometna ludnica na Svjetskom prvenstvu.
Nogomet kao kruna svega
U novom formatu s 48 reprezentacija. Domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Hrvatsku je ždrijeb spojio s Engleskom, Panamom i Ganom. Nakon najboljih kvalifikacija u povijesti, prvenstvo otvaramo 17. lipnja u Dallasu s Englezima.
Nema sumnje - pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom. A nadamo se i velikim uspjesima! Pa neka je svima zdrava i sretna!
