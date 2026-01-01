FREEMAIL
Marko Škugor i supruga Ivana dobili su kćer: Pjevač od sreće zapjevao u rodilištu

Marko Škugor i supruga Ivana dobili su kćer: Pjevač od sreće zapjevao u rodilištu
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Škugor je svoje pratitelje raznježio dirljivom fotografijom iz šibenskog rodilišta na kojoj ponosno u naručju drži svoju tek rođenu kćer.

1.1.2026.
9:01
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Poznati šibenski pjevač Marko Škugor ušao je u 2026. godinu na najljepši mogući način. Samo minutu nakon ponoći, on i njegova supruga Ivana dobili su treće dijete. U obitelj je, nakon dva sina, stigla djevojčica, i to u zaista simboličnom trenutku, točno s prvim sekundama Nove godine.

Škugor je svoje pratitelje raznježio dirljivom fotografijom iz šibenskog rodilišta na kojoj ponosno u naručju drži svoju tek rođenu kćer. Uz fotografiju je napisao kratku, ali emotivnu poruku koja je otkrila detalje. "Naša princeza rođena 01.01. točno u 00:00h! Želim Vam Sretnu i zdravu Novu 2026. godinu!", poručio je pjevač. Objava je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a čestitke su se počele nizati iz minute u minutu.

Ovaj poseban trenutak za obitelj Škugor dogodio se u Općoj bolnici Šibenik, kako je pjevač naznačio u lokaciji objave. Ubrzo je objavio i snimku iz bolnice na kojoj slavi rođenje svoje kćeri. 

Ispod objave su se zaredale brojne čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja. Komentari poput "Iskrene čestitke", "Koji dar. Sretno cijeloj obitelji" i "Dobro došla malena da si živa i zdrava" svjedoče o tome koliko je publika sretna zbog pjevača. Jedan od pratitelja je napisao: "Čestitam od srca, neka je živa i zdrava, preslatka je". 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

