Morski vuk koji ne izlazi iz mora! Zadranin pliva svaki dan, i na Staru godinu: 'To pomlađuje!'

Vitalni 61-godišnjak koji živi na dvije adrese – švedskoj i zadarskoj – u moru će ispratiti staru i pozdraviti Novu godinu.

Plivač koji svakodnevno neumorno pliva već dva desetljeća, tako je otklonio zdravstvene tegobe, ali i neslužbeno oborio jedan rekord. Sada se sprema za novi izazov.

Ima onih koji plivaju do kasne jeseni ili se okupaju nekoliko minuta na Novu godinu, ali malo je onih koji, poput Marija, plivaju svih 365 dana u godini.

"Ja koristim masku i peraje pri plivanju, što je poseban gušt. To zateže mišićnu masu, usporava hormon starenja – jako važno. Održavam se vitkim, to mi je najveći cilj - zdravlje", kaže Mario Lazić.

Na Puntamici, odakle svako jutro kreće uz obalu prema Diklu ili čak susjednom Kožinu, Marija dolaze pozdraviti mještani. U početku im je bio pomalo čudan, ali odavno su već prijatelji.

"Znate kako je dok se navikneš, čudno je. Ali on je takav, izuzetan je i dobro je što ga imamo", kaže Ljube Gulan, a Boris Borović dodaje:

"On je morski vuk, tako ga mi zovemo. Svako jutro, bila bonaca ili nevera, on je uvijek u moru. Mi koji smo tu rođeni obučemo se u 'kapot', a on ništa", njemu je to jednostavno.

Na kraju godine temperatura mora je oko 13 stupnjeva Celzijevih, a u srijedu je otplivao kraću rutu od osam kilometara.

Tehnika za probijanje kroz valove

"Legnem bočno i noge mi rade kao propeleri, a gornjim dijelom tijela više radim kao zmija i samo probijam valove", pojašnjava Mario svoju tehniku u kojoj je ključno ubrzati kad osjeti hladnoću kako bi ugrijao tijelo.

Svakodnevno plivanje, tvrdi, recept je za usporavanje starenja, iako prijatelje nije uspio nagovoriti da mu se pridruže.

"Nisam ja naučio na ovu temperaturu mora, ni kad bih se pomladio. Mi koji smo rođeni uz more čekamo 25 stupnjeva", smije se Boris, a Ljube u šali dodaje:

"Mi se pomlađujemo dobrim domaćim vinom i gledanjem lipih cura priko lita. Ne triba plivat za to."

Mario je prije 20 godina počeo plivati u Švedskoj, a u međuvremenu je oborio i rekord poznatog Finca Jarrija Cenneta Tatammija od 540 preplivanih kilometara.

"On je plivao između Finske i Švedske 50 dana, po 15 kilometara dnevno. Taj sam rekord oborio", zaključuje Mario, koji je upornim plivanjem “popravio” rame i lakat.

Sada je spreman i za duže rute. Uvjeren je da bi u etapama mogao preplivati i udaljenost od Zadra do Ancone te taj pothvat pokloniti sugrađanima kao motivaciju.

