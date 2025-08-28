Hedviga iz 'Braka na prvu' o majčinstvu i borbi s epilepsijom: 'Oporavak je bolan'

Hedviga Tandara Amidžić (33) iz showa "Brak na prvu" prije gotovo dva mjeseca rodila je djevojčicu Iskru, a zajedno sa suprugom Jovanom Amidžićem uživa u prvim danima roditeljstva. Iako boluje od epilepsije zbog čega je trudnoća bila rizična, na sreću sve je prošlo dobro. Kako izgleda oporavak nakon poroda, ali i svakodnevica uz novorođenče, Hedviga nam je otkrila u razgovoru.

Prije gotovo dva mjeseca postali ste majka djevojčice Iskre. Kako ste? Jeste li se oporavili od poroda?

Iskrica je rođena carskim rezom i ne mogu dovoljno pohvaliti osoblje i liječnike u KB Sestre Milosrdnice, koji su bili izuzetni od sredine moje trudnoće, kad sam im se obratila, pa sve do samog izlaska iz bolnice. Neovisno o njima, oporavak je, zbog same prirode ženskog tijela, trajao čitavo babinje i zaista je bio bolan. Često se smatra da je porod carskim rezom “lakši način”, no svaka žena koja je prošla period oporavka zna da je to ozbiljna operacija nakon koje treba pažljivo postupati sa svojim tijelom. Teško je bilo i prihvatiti ovisnost o pomoći svojih najbližih – trebalo me uvjeravati da nikome nisam na teret i stvarno ne bih tako brzo stala na noge da se muž i moja obitelj od prvog dana nisu potpuno posvetili brizi oko nje. Sada se uključila i svekrva čim smo bile dovoljno dobro da možemo putovati.

Što ste osjećali kad ste prvi put ugledali svoje dijete?

Naša bebica je zaplakala istog trena, što je neopisivo olakšanje za svaku mamu – taj trenutak kad na svijet dođe dijete koje ste imali ispod srca devet mjeseci.

Što vam je bilo najteže u početku oko majčinstva, a sada ste se već uhodali?

Usuđujem se reći da smo dobili zahvalnu bebu što se tiče spavanja, ali čak i kad bi ju muž preuzeo noću, svejedno bih se budila na svaki njen pokret. Vrlo brzo sam razvila zaštitnički majčinski instinkt i stalno provjeravam diše li, no svi mi kažu da je to normalan strah koji proizlazi iz velike ljubavi koju sam osjetila prve sekunde kad sam ju ugledala. Da se ne lažemo, koliko mi je trudnoća bila fizički i mentalno teška, toliko me ona očarala. Ipak, podočnjaci rastu – svaka mama bi potpisala da je kronično neispavana, a meni je to stanje dodatno zabrinjavajuće jer je okidač za epilepsiju.

Jeste li se Vi i suprug podijelili oko obveza za dijete? Tko najčešće mijenja pelene djevojčici, kupa je, hrani?

Kako se muž vratio na posao, ja sam ta koja je stalno s njom, kako i treba biti. Imamo jasno podijeljene uloge, ali on je iznimno uključen čim se vrati kući – mijenja joj pelene, kupa je i hrani bočicom kada se izdojim, kako bi i oni imali te posebne zajedničke trenutke. Hrabriji je od mene u igri s njom, što ona obožava, dok sam ja nježnija i posvećena dojenju, pa naša djevojčica naočigled raste i napreduje.

Što ste naučili o sebi kroz majčinstvo?

Budući da nisam mislila da će mi Bog podariti mogućnost da se ostvarim kao majka, svaki novi dan s njom doživljavam kao blagoslov. Danas mi je nezamislivo da sam nekoć živjela uvjerena kako, zbog svoje bolesti, to nije moj put i da sam zamalo ostala uskraćena za priliku držati u rukama nešto naše. Sada sam ju stavila na prvo mjesto i puno mi je manje važno imam li isfeniranu kosu ili moram li tijelo siliti na brz povratak u prijašnju formu. Sve u svoje vrijeme – za sve će biti prilike kasnije, ali ona nikada više neće biti ovako mala.

