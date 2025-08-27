ZBLIŽILE SE NA SNIMANJU /

Ova Srpkinja može se pohvaliti prijateljstvom s Monicom Belucci: Gledali smo je u poznatom filmu

Foto: Profimedia

'Tako sam sretna što sam imala priliku raditi s ovom prelijepom, talentiranom ženom'

27.8.2025.
22:18
Hot.hr
Profimedia
Popularna srpska glumica Sloboda Mićalović danas slavi svoj 44. rođendan, a obožavatelji i kolege složni su u ocjeni – slavna ljepotica nikada nije izgledala bolje. Od samih početaka karijere bila je redovita na listama najljepših žena, a zbog svog upečatljivog izgleda nerijetko je tumačila uloge zavodnica.

Foto: Profimedia

No, Slobodin šarm nije osvojio samo domaću publiku. Među onima koji otvoreno priznaju divljenje prema njoj nalazi se i svjetski priznata filmska diva Monica Bellucci (60).

Tko pogleda profile Mićalovićeve na društvenim mrežama, brzo će primijetiti da Talijanka nerijetko ostavlja lajkove, pa čak i komentare ispod njezinih fotografija. Njihovo prijateljstvo započelo je još tijekom snimanja filma Emira Kusturice "Na mliječnom putu", a dvije glumice ostale su bliske i nakon završetka suradnje.

Foto: Profimedia

"Nas dvije smo se fantastično složile, kao da se znamo oduvijek, kao da smo školske prijateljice. Imam samo riječi hvale za nju, uvijek je bila tu kao podrška. Volim povišeni adrenalin na setu, sve scene sam odradila sama, bez kaskadera. Monica se čudila i govorila mi da nisam cirkusant, nego glumica, te da ću se ozlijediti. Bila je brižna poput majke", ispričala je svojedobno Sloboda.

Foto: Profimedia

S druge strane, ni Bellucci ne skriva koliko cijeni svoju kolegicu.

"Tako sam sretna što sam imala priliku raditi s ovom prelijepom, talentiranom ženom", kazala je talijanska glumica u jednom intervjuu.

Podsjetimo, Sloboda Mićalović jedna je od najpopularnijih i najcjenjenijih srpskih glumica. Rođena je u Leskovcu 1981. godine, a proslavila se ulogama u televizijskim serijama "Zona Zamfirova" i "Ranjeni orao", nakon čega je postala jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kinematografije. Već je skoro dva desetljeća u braku s glumcem Vojinom Ćetkovićem s kojim ima blizanke Veru i Milu.

Ova Srpkinja može se pohvaliti prijateljstvom s Monicom Belucci: Gledali smo je u poznatom filmu