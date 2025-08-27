DRAGULJI DEVEDESETIH /

Otvorena vremenska kapsula princeze Diane: Pogledajte što je zakopala prije 34 godine

Foto:

Princeza je bila kreativna

27.8.2025.
19:32
Hot.hr
Vremenska kapsula koju je princeza Diana zakopala 1991. godine u bolnici Great Ormond Street u Londonu, otvorena je danas, pružajući jedinstven pogled na rane devedesete.

Foto: Profimedia

Među predmetima izvađenim iz kapsule su album Kylie Minogue Rhythm of Love, džepni televizor marke Casio, putovnica, primjerak Sunday Timesa i fotografija same Diane. Iako su neki predmeti malo oštećeni vodom, većina je ostala netaknuta nakon gotovo 35 godina pod zemljom.

Foto: Great Ormond Street Hospital For Children
Foto: Profimedia

Princeza Diana, tada predsjednica bolnice, pomogla je dvoje djece iz natjecanja britanske dječje TV emisije Blue Peter da odaberu relevantne predmete za kapsulu. Kutija je prvotno zakopana kao dio temelja za bolničku zgradu Variety Club, a otvorena je ranije zbog izgradnje novog dječjeg centra za rak.

Foto: Great Ormond Street Hospital For Children

Ovaj čin podsjeća na sličan događaj iz 1872. godine, kada je Alexandrina od Danske, bivša princeza od Walesa, zakopala kapsulu koja nikada nije pronađena.

Princeza Diana
