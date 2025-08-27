Ovo je stvarno ona? Paparazzi uhvatili slavnu glumicu na ulici

Sarah Jessica Parker (60), zvijezda serije Seks i grad, snimljena je ovih dana u Hamptonsu u potpuno opuštenom izdanju. Glumica je prigrlila svoju prirodnu sijedu kosu i mnogi je na prvi pogled nisu ni prepoznali.

Obučena u bijelo-sivu haljinu s cvjetnim uzorkom, preko koje je prebacila kardigan, Parker je prošetala ulicom u tenisicama i sa sunčanim naočalama. Kosu je svezala u zalizanu punđu, što ju je učinilo još drugačijom od glamuroznih izdanja na kakva su fanovi navikli.

Foto: Profimedia

Dolazak u javnost dogodio se svega nekoliko dana nakon što je potvrđeno da se serija And Just Like That neće nastaviti nakon treće sezone. Nakon te vijesti glumica se povukla i posvetila obitelji, a sada je ponovno viđena na ulici.

Foto: Theimagedirect.com

Podsjetimo, Sarah Jessica Parker prvu je ulogu Carrie Bradshaw odigrala 1998. godine u seriji Seks i grad, koja je ubrzo postala globalni fenomen. U šest sezona i dva filma Carrie je postala jedan od najpoznatijih likova u povijesti televizije. Parker se ulozi vratila i u nastavku And Just Like That, no nedavno je potvrdila da je s tim poglavljem zauvijek završila.

