Kakva transformacija! Poznata pjevačica šokirala fanove izgledom: 'Stari, nisam je prepoznao'

Američka pjevačica Meghan Trainor (31) našla se na meti kritika svojih obožavatelja. Naime, na društvenim mrežama je podijelila video u kojem izvodi viralni izazov koji je pokrenula reperica Nicki Minaj (42), no umjesto pohvala, pratitelji su je zasuli komentarima o njezinom izgledu.

„Stari... Nisam je odmah prepoznao“, „Mislio sam da je ovo Paris Hilton“, „Nekad si pjevala samo o basu, a sada jedva sopran“, neki su od komentara. Pjevačica je ranije otkrila da koristi Mounjaro, lijek za mršavljenje, a u travnju je priznala i da uzima Ozempic koji se inače koristi za dijabetes tipa 2. U iskrenoj objavi tada je napisala: "Ne izgledam kao prije 10 godina. Bila sam na putu da postanem najzdravija i najjača verzija sebe, za svoju djecu i za sebe. Radila sam s dijetetičarom, promijenila način života, počela vježbati s trenerom i koristila znanost i podršku nakon druge trudnoće. Drago mi je zbog toga jer se sada osjećam odlično", napisala je Meghan.

Foto: Profimedia

Pjevačica je često na meti javnosti, no privatno uživa u obitelji. Od 2018. godine u braku je s glumcem Darylom Sabarom (33) s kojim se vjenčala u tajnosti. Prvog sina Rileya dobili su u veljači 2021., a drugog, Barryja Brucea u srpnju 2023. – točno na sedmu godišnjicu njihova prvog spoja.

