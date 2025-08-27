Sin poznatog para uhićen zbog nasilja: 'Želite li me vidjeti kako se ubijam?'

Mingus Lucien Reedus (25), sin zvijezde serije "The Walking Dead", Normana Reedusa (56) i bivše manekenke Helene Christensen (56), uhićen je u svom stanu u četvrti Chelsea zbog nasilja nad 33-godišnjom partnericom.

Prema optužbama, incident se dogodio u petak navečer kada je Mingus navodno nasilno zgrabio svoju djevojku za vrat i podigao je sa zemlje, a zatim je šutnuo i bacio na pod. Žrtva je prevezena u bolnicu Bellevue, gdje je stabilnog zdravstvenog stanja. On je prvotno bio optužen za napad trećeg stupnja i ometanje disanja, a sada mu se dodaju optužbe za nanošenje teških tjelesnih ozljeda, nasilno uznemiravanje i prijetnje. Njegova odvjetnica tvrdi da je incident “nesporazum” te da je Mingus bio zabrinut za partnericu koja je navodno pokušala samoubojstvo nakon prekida njihove veze. Također dodaje da žrtva ne osjeća strah i da ne želi podizati optužnicu.

‘Walking Dead’ star Norman Reedus and supermodel Helena Christensen’s son, Mingus, hit with additional charges as disturbing assault details emerge https://t.co/k2oO7sNs04 pic.twitter.com/25iCWzS5Yk — New York Post (@nypost) August 24, 2025

Sudac Vrhovnog suda naredio je Mingusu da se drži podalje od partnerice i njihovog zajedničkog stana. Sljedeće ročište zakazano je za 8. listopada 2025.

Actor Norman Reedus’ son, Mingus, booked by NYPD for assault: ‘It was a misunderstanding’ https://t.co/Y4l9yyTRLJ pic.twitter.com/JUiW5Su8fd — New York Post (@nypost) August 23, 2025

Ovo nije prvi put da on ima problema sa zakonom. U rujnu 2021. godine uhićen je nakon navodnog fizičkog napada na ženu tijekom festivala San Gennaro u Maloj Italiji. Kasnije je priznao krivicu i osuđen je na uvjetnu kaznu te obavezno pohađanje pet savjetodavnih sesija. Dan nakon izlaska iz sudnice, Ridus je snimljen ispred stana, gdje je šokirao javnost izjavom: "Hoćete gledati kako se ubijam?", rekao je okupljenima, dok je u rukama držao torbu s mačkom.

Mingus je dijete Normana Reedusa i Helene Christensen, koji su bili u braku od 1998. do 2003. godine. Iako su se razveli, roditelji su održali dobar odnos i zajedno slavili njegove školske i sveučilišne uspjehe, uključujući maturu 2018. i diplomu na Tisch School of the Arts 2023. godine. Osim toga, Mingus je poznat i po svojim glazbenim i modnim angažmanima.

