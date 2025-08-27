Bivša žena Igora Kojića nakon razvoda prisna s nepoznatim muškarcem: Prsten je i dalje na ruci

Nekoliko dana nakon što je službeno potvrđeno da su se Igor Kojić (38), inače Severinin bivši suprug, i Sofija Dacić (23) razveli, bivša snaha pjevača Dragana Kojića Kebe viđena je u izlasku u Beogradu. Fotografije Sofije na jednom od popularnih splavova odmah su privukle pažnju javnosti.

Naime, Sofija je u društvu prijateljice uživala u opuštenoj atmosferi, plesala, razgovarala s nekoliko mladića i smijala se, čime je pokazala da je odlučna krenuti dalje i ne dopustiti da joj razvod pokvari raspoloženje. Njene fotografije objavljene na mreži X brzo su se proširile, a pratitelji su primijetili i kako je na jednoj od njih prisna s misterioznim muškarcem.

Sofija Kojić, bivša žena Igora Kojića pic.twitter.com/gm25EW31Ch — Mariel (@malasirena111) August 26, 2025

Ipak, detalj koji nije promaknuo oku bio je vjenčani prsten koji je Sofija još uvijek nosila na ruci, što je pokrenulo pitanja o tome jesu li emocije do kraja ugašene ili postoje neki drugi razlozi zbog kojih se još nije odrekla simbola braka, prenosi Mondo.rs.

Podsjetimo, vijest o razvodu Igora Kojića i Sofije iznenadila je javnost jer je par uplovio u brak početkom ove godine. Vjenčanje je održano u intimnoj atmosferi, ali su fotografije s ceremonije ubrzo dospjele u središte medijske pažnje.

Sofijin izlazak jasno pokazuje da bivša supruga Igora Kojića sada želi iskoristiti slobodu i ponovno se posvetiti sebi, dok javnost s nestrpljenjem prati svaki njezin korak.

