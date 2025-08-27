Bivša žena Igora Kojića nakon razvoda prisna s nepoznatim muškarcem: Prsten je i dalje na ruci
Sofija Dacić, 15 godina mlađa bivša supruga Igora kojića, otkako se razvela živi život punim plućima
Nekoliko dana nakon što je službeno potvrđeno da su se Igor Kojić (38), inače Severinin bivši suprug, i Sofija Dacić (23) razveli, bivša snaha pjevača Dragana Kojića Kebe viđena je u izlasku u Beogradu. Fotografije Sofije na jednom od popularnih splavova odmah su privukle pažnju javnosti.
Naime, Sofija je u društvu prijateljice uživala u opuštenoj atmosferi, plesala, razgovarala s nekoliko mladića i smijala se, čime je pokazala da je odlučna krenuti dalje i ne dopustiti da joj razvod pokvari raspoloženje. Njene fotografije objavljene na mreži X brzo su se proširile, a pratitelji su primijetili i kako je na jednoj od njih prisna s misterioznim muškarcem.
Ipak, detalj koji nije promaknuo oku bio je vjenčani prsten koji je Sofija još uvijek nosila na ruci, što je pokrenulo pitanja o tome jesu li emocije do kraja ugašene ili postoje neki drugi razlozi zbog kojih se još nije odrekla simbola braka, prenosi Mondo.rs.
Podsjetimo, vijest o razvodu Igora Kojića i Sofije iznenadila je javnost jer je par uplovio u brak početkom ove godine. Vjenčanje je održano u intimnoj atmosferi, ali su fotografije s ceremonije ubrzo dospjele u središte medijske pažnje.
Sofijin izlazak jasno pokazuje da bivša supruga Igora Kojića sada želi iskoristiti slobodu i ponovno se posvetiti sebi, dok javnost s nestrpljenjem prati svaki njezin korak.
