Ella Dvornik u financijskim problemima: Zaradila iznos koji će mnoge iznenaditi

Domaća influencerica Ella Dvornik (34) nerijetko plijeni pažnju objavama na društvenim mrežama, posebice nakon što je otkrila da je u njen život ušao misteriozan muškarac, popularno zvan "Meštar". Kći preminulog pjevača Dine Dvornika bavi se glazbom, a može se pohvaliti i s nekoliko poduzetničkih pothvata. No, posljednji podaci pokazuju da Elline tvrtke trenutno nisu u najboljem stanju, prenosi 24sata.

Ella je vlasnice dvije tvrtke, Alterelle i Cruelle. Tvrtka Alterella, koja se bavi promidžbom, reklamom i propagandom, osnovana je 2023. godine. Ella je direktorica tvrtke, a osnivač je Sead Ajaz. Tijekom prve godine rada tvrtka je ostvarila promet u iznosu od 64.000 eura I neto dobit od 12.400 eura te je tada bila zaposlena jedna osoba s plaćom od 398 eura.

Prošle godine prihodi su narasli do gotovo 100.000 eura, dok je neto dobit bila veća za 2.300 eura. Tada je i plaća zaposlenika postala veća i to za 435 eura. Unatoč boljem financijskom stanju tvrtke, ona se trenutno nalazi u blokadi, kako navodi Poslovna Hrvatska. No, ništa uspješnija nije ni njena druga tvrtka, Cruella, koja se također nalazi u blokadi.

Domaća influencerica ranije je s bivšim suprugom Charlesom Pearcom (47) vodila tvrtku "Manijak", koja je godinama ostvarivala dobit veću od 50.000 eura, no prestala je s radom u listopadu 2024. godine. Tvrtka je prije gašenja bila u dugu u iznosu od 26.000 eura.

Podsjetimo, Ella od svojih mlađih dana puni medijske stupce, kako zbog buntovnosti i nekadašnjeg ekscentričnog stila, tako i zbog zanimljivog ljubavnog života. Prije dvije godine šokirala je javnost viješću da je njenom braku s Britancem došao kraj, a sada ponovno intrigira javnost sa svojim "Meštrom". Influencerica je dosad objavila nekoliko fotografija sa svojim navodnim partnerom, no nije otkrila njegov identitet.

Prema riječima izvora za Zagreb.info, radi se o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, umjetničkog imena Geralt iz Rivije (GiR).

“Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći”, objasnio je izvor.

