Veliko iznenađenje: Anna Kournikova i Enrique Iglesias čekaju četvrto dijete?

Obitelj tenisačice Anne Kournikove (44) i glazbenika Enriquea Iglesiasa (50) uskoro će, navodno, postati bogatija za još jednog člana. Prema pisanju španjolskog magazina HOLA!, koji se poziva na „vrlo pouzdane izvore“, sretni par očekuje četvrto dijete, a prinova bi trebala stići već krajem ove godine. Anna je navodno već na polovici trudnoće, a njihova djeca blizanci Lucy i Nicholas (7) te Mary (5), po pisanju spomenutog medija, uskoro će dobiti brata ili sestru.

Špekulacije o trudnoći pojavile su se još tijekom ljeta, kada je Anna u Miamiju, gdje obitelj živi, viđena u široj odjeći dok je obavljala svakodnevne obaveze s djecom. Izvor blizak obitelji otkrio je kako trudnoća protječe odlično te da je Anna zdrava i u formi. Ovo će ujedno biti i deveto unuče za Enriqueovu majku, društvenu zvijezdu Isabel Preysler.

I dok Enrique nastavlja uspješnu glazbenu karijeru, obitelj mu je i dalje na prvom mjestu. Prošle je godine na dodjeli nagrada Los40 Music Awards Santander izjavio: "U opuštenom sam životnom razdoblju – uživam biti kod kuće s djecom, voditi ih u školu, gledati kako rastu… Svaki dan koji prođe čini mi se da su već odrasli i zato želim maksimalno iskoristiti to vrijeme."

Inače, ova radosna vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što su se pojavile fotografije Anne u invalidskim kolicima, zbog čega su se obožavatelji zabrinuli za njezino zdravlje. No, njezina svekrva ubrzo je smirila javnost, rekavši kako je riječ tek o lakšoj ozljedi stopala i uganuću.

Podsjetimo, Anna i Enrique upoznali su se još 2001. godine na snimanju spota za njegov veliki hit "Escape" i od tada su nerazdvojni. Danas žive u luksuznoj vili u Miamiju, u blizini ekskluzivne četvrti poznate kao „Billionaire’s Bunker“, u kojoj dom imaju i Jeff Bezos, Ivanka Trump Kushner te Tom Brady.

