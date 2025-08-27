Najposebniji rođendan lijepe trudnice: Evo kako joj je izgledala torta i što je obukla

Zagrebačka plesačica i koreografkinja Valentina Walme proslavila je svoj 34. rođendan na poseban način.

Foto: Instagram

Na Instagramu je otkrila da joj je ovo najposebniji rođendan, jer ga slavi u dvoje, a pratiteljima je pokazala i tortu te društvo koje joj je uljepšalo dan.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Inače, Valentina i glumac Marko Petrić (38), zvijezda serije Sjene prošlosti, vjenčali su se u rujnu 2023. godine, a uskoro će postati roditelji. Njihova ljubavna priča traje već nekoliko godina, a Marko je svojedobno otkrio da je svoju izabranicu osvojio – smislom za humor. Romantična prosidba dogodila se 2022. u Splitu, nakon čega su počeli pripreme za vjenčanje.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Valentina blista u trudnoći, a rođendanska proslava u intimnom društvu bila je još jedna potvrda da pred mladim parom slijedi najuzbudljivije životno razdoblje: roditeljstvo!

