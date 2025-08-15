Pogledajte kako je zvijezda ‘Sjena prošlosti’ proslavio rođendan s predivnom suprugom

Glumac serije Sjene prošlosti Marko Petrić (38) danas, 15. kolovoza, slavi rođendan, a poseban dan proveo je sa svojom izabranicom i ženom, plesačicom Tinom Walme (33), s kojom uskoro očekuje prinovu.

Par trenutačno uživa na ljetovanju u Svetom Filipu i Jakovu, odakle su podijelili nekoliko romantičnih i opuštenih kadrova. Tina je na Instagramu objavila njihove skladne fotografije, ne zna se tko izgleda sretnije.

Uz objavu je napisala: “Happy birthday to the of my life”.

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su već odabrali ime za dijete te naglasio: “To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa.”

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze, a svoju privatnost vješto čuvaju. Osim što uživa u privatnoj sreći, Marko je u punom radnom tempu – nakon dramatičnog finala prve sezone Sjena prošlosti, snima se druga sezona, koju će gledatelji moći pratiti ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

