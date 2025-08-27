Evo gdje se Nikolina Pišek želi vratiti, oduševljena je: 'Predivno je, glasno, prljavo i nepredvidivo'

RTL-ova voditeljica Nikolina Pišek (52) nedavno se vratila s putovanja po jugu Italije, a svoje dojmove podijelila je na Instagramu. U emotivnoj i detaljnoj objavi opisala je sve što je oduševilo, ali i iznenadilo.

– Vratit ću se opet. Za sve vas koji sanjate o jugu Italije, to je sve što ste ikada poželjeli. Predivno, životno, glasno, prljavo, raskošno, vibrantno, nepredvidivo – napisala je.

Nikolina je svoje pratitelje upozorila na izazove putovanja: ceste su loše, vozači voze divlje i pravila se rijetko poštuju. Savjetovala je cjenkanje, pažljivo praćenje ugovora s rent-a-car agencijama i planiranje ozbiljne kilometraže.

– Plaže mogu biti predivne ili neugledne, posjetite sve povijesne znamenitosti, street food je zakon – dodala je, naglasivši da se Google recenzijama ne treba uvijek vjerovati i da je bolje voditi se instinktom.

Voditeljica je pozvala pratitelje da se prepuste lokalnom životu: plešu, dišu i žive lokalno, izbjegavaju turističke zamke i ostave si po dva-tri dana na svakoj lokaciji. Za ljubitelje luksuza preporučila je sicilijanski „Saint Tropez“: Taorminu.

– Nastavljamooooo! – zaključila je Nikolina, uz obećanje da se u Italiju sigurno vraća.

