Glumac Bruce Willis u borbi s opakom bolešću: Supruga opisala kako izgleda njihova svakodnevica

Prošlo je više od dvije godine otkako je obitelj Brucea Willisa (70) objavila da legendarni glumac boluje od frontotemporalne demencije. Njegova supruga, Emma Heming Willis (47), u emotivnom razgovoru za američki ABC otkrila je kako se slavni glumac danas nosi s bolešću.

Foto: Instagram/screenshot

– Bruce je i dalje vrlo pokretan, u odličnoj je fizičkoj formi. Samo je njegov mozak taj koji ga izdaje. Jezik nestaje. Naučili smo se prilagoditi i pronašli smo svoj način komunikacije, koji je jednostavno drugačiji – rekla je Emma Heming Willis.

Podsjetimo, obitelj je 2022. godine objavila da se Willis povlači iz glume nakon dijagnoze afazije, poremećaja koji otežava govor i razumijevanje jezika. Ubrzo je stigla i nova dijagnoza – frontotemporalna demencija.

Emma je priznala da su prvi znakovi bolesti bili suptilni: Bruce je postajao tiši, povučeniji, a na obiteljskim okupljanjima više nije bio onaj stari, topli i pažljivi čovjek.

– Bilo je zastrašujuće. Kada sam čula dijagnozu, sve mi se zamaglilo. Kao da sam pala u prazninu – opisala je.

Foto: Profimedia

Unatoč svemu, supruga kaže da i dalje postoje trenuci kada se pojavi „stari Bruce“.

– Njegov smijeh, onaj duboki, prepoznatljivi… Ili kada mu zasvijetle oči. Tada ga na trenutak dobijemo natrag. Ali ti trenuci brzo nestanu – priznala je.

Bruce Willis danas ima 70 godina. S Emmom, s kojom je u braku od 2009. godine ima dvije kćeri. U rujnu će ona objaviti knjigu „Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path“, u kojoj opisuje svoje iskustvo brige za bolesnog supruga.

