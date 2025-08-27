Katy Perry tuži 85-godišnjeg veterana – traži milijune, već gubi novce, a razlog tužbe šokantan

Pop zvijezda Katy Perry (40) pokrenula je pravnu bitku protiv 85-godišnjeg vojnog veterana Carla Westcotta, od kojeg traži više milijuna dolara odštete. Sukob između Perry i Westcotta traje još od 2020. godine, kada je pjevačica kupila njegovu vilu u Santa Barbari za 15 milijuna dolara. U toj kući, zajedno s tadašnjim zaručnikom Orlandom Bloomom, planirala je odgajati svoju petogodišnju kćer Daisy Dove.

Nakon prodaje, Westcott se predomislio i pokušao poništiti ugovor tvrdeći da u trenutku prodaje nije bio „pri zdravoj pameti“. On boluje od Huntingtonove bolesti i nedavno je imao operaciju te uzimao više opijata. Sud je ipak presudio u korist Perry i Blooma, potvrdivši da je Westcott bio „koherentan, lucidan i racionalan“ prilikom potpisivanja ugovora. Vlasništvo nad vilom prebačeno je na tvrtku u vlasništvu Perry u svibnju prošle godine.

No, pravna bitka nije završena. Katy Perry sada traži 3,25 milijuna dolara zbog nemogućnosti iznajmljivanja vile tijekom spora te dodatnih 2,29 milijuna dolara kako bi nekretnina bila vraćena u prvotno stanje. Na sudskom saslušanju putem Zooma pjevačica je istaknula da želi „pravdu“, dok je priznala da bi mogla izgubiti novac zbog odvjetničkih troškova i izgubljenog prihoda od najma.

Tijekom suđenja otkriveno je da je Westcott dobio samo 9 milijuna dolara od kupoprodajne cijene, a Perry je objasnila da bi ostatak mogli podmiriti ona i Orlando Bloom.

