Pogledajte fotografiju koja je raznježila fanove: Hedviga iz ‘Braka na prvu’ sa suprugom i kćerkom Iskrom

Hedviga, koju su gledatelji upoznali u showu Brak na prvu, uživa u najljepšoj životnoj ulozi – onoj majčinskoj. Na Instagramu je objavila preslatku fotografiju sa suprugom Jovanom i kćerkicom Iskrom koja je upravo proslavila dva mjeseca života.

“Dva mjeseca radosti”, kratko je poručila ponosna mama u opisu objave.

Podsjetimo, Hedviga je nedavno za RTL.hr otkrila kako je porod prošao bez komplikacija. Carski rez bio je unaprijed dogovoren, a zahvaljujući stručnom timu u KBC-u Sestre milosrdnice, sve je prošlo glatko.

“Osjećaj kada ugledaš svoje dijete prvi put je nevjerojatan. Koliko sam bila u strahu dok je bila u meni, toliko je se sada ne mogu nagledati”, rekla je tada Hedviga.

Mlada obitelj sada uživa u zajedničkim trenucima, a malena Iskra unosi posebnu sreću u njihov dom.

