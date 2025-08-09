Hedviga iz 'Braka na prvu' dirnula slatkim prizorom s kćerkicom: 'Lijepo te je vidjeti sretnu'

Hedviga Tandara, kandidatkinja treće sezone RTL-ova sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", u lipnju je postala majka djevojčice Iskre. Otkako je rodila na društvenim mrežama nerijetko dijeli slatke trenutke s kćerkicom, a ovaj je put objavila kratki videozapis u kojem Iskru drži u naručju.

Foto: Rtl

Ranije je podijelila i fotografiju iz šetnje Maksimirom, našalivši se na račun supruga.

"Tata je dobio teniski lakat od vučenja kolica, ali bitno da je mami babinje gotovo", napisala je na Instagramu.

"Lijepo te je vidjeti sretnu", "Divna si", "Preslatka fotografija", pisali su raznježeni pratitelji.

Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr otkrila detalje o porodu, naglasivši da je dolazak djeteta prošao u potpunosti glatko.

Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.

Osim što je postala majka, Hedviga je ove godine u veljači izrekla sudbonosno "da". Bajkovito vjenčanje bilo je održano u Slovačkoj, a slavlju je prisustvovala i Petra Meštrić koja je također sudjelovala u RTL-ovom showu. Hedviga rijetko pokazuje svog supruga te se o njemu malo zna.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: 'Brak na prvu USA' stigla je na Voyo!