Ivana se u posljednji tren spasila od moždanog udara: 'Dobila sam zastrašujuće dijagnoze'

Ivana Pemper iz Zagreba živjela je normalan, dinamičan i kako ona kaže, "sasvim običan" život zaposlene mame i supruge. Radila je uredski dio posla u jednoj logističkoj firmi te uživala u obiteljskom okruženju. Pošto ima dvoje male djece koja idu u vrtić, nakon posla rijetko kada bi mirovala, jer je s njima uvijek bila u šetnji ili na nekim rođendanima ili bi se, pak, zabavljali i igrali kod kuće. Bila je kako tvrdi, "stalno u nekom pokretu od nula do 24 sata" i ništa nije dalo naslutiti da će u 32. godini života za dlaku izbjeći moždani udari i dobiti dvije zastrašujuće dijagnoze.

Međutim, Ivanu je počela konstantno boljeti glava polovicom ožujka prošle godine. Nakon tri tjedna, kad zbog toga više nije mogla normalno funkcionirati, 11. travnja otišla je u Vinogradsku bolnicu kako bi saznala što joj se događa.

"Jedan dan bi me boljela glava, a idući prestala i tako do zadnjih tjedan dana kada me konstantno boljela i nikakvi lijekovi mi nisu pomagali. Nisam više mogla normalno funkcionirati pod tom glavoboljom i otišla sam u bolnicu provjeriti što se događa. Tamo sam provela cijelu noć pod različitim infuzijama i lijekovima i iz prva su mislili da imam migrene i htjeli su me poslati kući. Srećom su iduće jutro obavili još neke dodatne pretrage i otkrili da imam disekciju cerebralnih arterija, tj. rascjep unutarnjeg sloja žile u vratu koji dovodi do moždanog udara", ispričala je za Net.hr.

Ivana je još dobila dijagnozu fibromuskularne displazije arterije, a radi se o rijetkoj, neupalnoj i neaterosklerotskoj bolesti stijenki arterija koja uzrokuje njihovo sužavanje, proširenje ili pucanje. Za razliku od uobičajenih krvožilnih problema, ova bolest nije uzrokovana nakupljanjem plaka (kolesterola) ili upalom, već abnormalnim razvojem stanica u samom zidu arterije.

Ne smije vježbati, trčati, nositi djecu

"Prvi dani nakon bolesti su bili dosta teški za mene jer od kada sam otišla u bolnicu u početku nisam smjela ustati iz kreveta, jedino pod nadzorom bolničkog osoblja. Nisam se smjela sagnuti, čučnuti, hodati, tako da smo krevet i ja postali najbolji prijatelji tijekom mog boravka u bolnici", kazala je.

Ivana tvrdi da joj je u tom razdoblju najstrašnija bila pomisao da je bila blizu moždanog udara, jer je mislila da on ne pogađa mlađe osobe, već samo starije. Osim toga, bilo joj je vrlo teško prihvatiti da je nemoćna i prikovana za krevet zbog dvije strašne dijagnoze.

"Prije nisam znala da postoje ove vrste bolesti, ali dok sam bila u bolnici čitala sam dosta o tome jer nisam imala što drugo raditi, tako da sam shvatila da se zapravo dosta ljudi bori i s ovim bolestima i s drugim dijagnozama."

Za Ivanu je proces oporavka bio vrlo zahtjevan i stresan, psihički i fizički, a u bolnici je bila, kaže, "19 dugih dana".

"Psihički me dosta ubilo u početku, ali morala sam biti jaka jer sam imala doma obitelj koja me čeka. Psihički sam bila malo bolje nakon što sam puštena na kućno liječenje jer sam bila u svom okruženju i uvijek je netko bio pored mene od obitelji i bilo mi je puno lakše prebroditi to sve. Fizički je bolest dosta utjecala na mene jer od prvog dana boravka u bolnici sam dobila zabranu svega. Do danas se nije puno toga promijenilo: sunce izbjegavam, auto ne smijem voziti, ne smijem vježbati, trčati, nositi djecu. Jedino smijem ići u šetnje tako da sam u zadnjih devet mjeseci dosta šetala", ispričala je.

Podrška obitelji, ali i nerazumijevanje nekih ljudi

"Najveća podrška su mi bili suprug, djeca, obitelj i prijatelji. Nikada mi ništa nije nedostajalo uz njih i zahvalna sam im svima na tome", dodala je.

Ivana nije imala posebnu rehabilitaciju. Liječi se lijekovima, a tablete su postala njena svakodnevica, mada ih je prije kobnih glavobolja i dijagnoza uvijek izbjegavala piti.

"Svaki puta kada bih išla na kontrole i kada bih dobila potvrdu da ima malog pomaka na bolje bio je veliki napredak za mene. Doktorica mi je odmah napomenula da je jako dugi proces oporavka od ove bolesti i u pravu je bila", istaknula je.

Nažalost, neki ljudi nisu imali razumijevanja za Ivaninu bolest i mislili su da se ona pretvara da je nemoćna.

"Znala sam se nekada osjećati neshvaćeno jer izvana nikada nitko ne bi rekao da imam bolest i onda bi neki ljudi mislili da mogu puno više od onoga što bih radila i da mi neće biti ništa", kazala je.

Ivanina svakodnevica danas je u potpunosti drukčija od one prije bolesti, a bez pomoći roditelja teško da bi mogla obavljati svakodnevne obične stvari koje većina ljudi obavlja rutinski i bez napora.

Nevidljive posljedice teške bolesti

"Život nakon bolesti nije stao, djeca imaju svoj vrtić, treninge, zahtjeve za igrom. Pošto je moj suprug u inozemstvu bez svojih roditelja ne bih ništa uspjela. Pomažu nam maksimalno, otac je moj glavni vozač u svemu, dok majka pomaže u kućanskim stvarima više", otkrila je.

"Dvije glavne posljedice moje bolesti, koje nisu vidljive, a koje utječu na moj život su kronični umor i glavobolja. Što god da radim umaram se jako brzo. Prije sam rijetko kada imala popodnevni odmor sada spavam kada god stignem i opet budem umorna. Glavobolje imam i dalje, više nisu tako česte, ali nekad budu toliko jake da se zabrinem da se opet nešto ne događa", objasnila je.

Ivanu je bolest promijenila kao osobu te se, tvrdi, više ne zamara nekim sitnicama i ljudima.

"Kroz bolest shvatiš što ti je važno u životu i tko ti je važan. Ne zamaram se više nekim sitnicama, ako nešto ne napravim danas, budem sutra napravila. Ne mora biti sve savršeno."

"Ova dijagnoza mijenja puno toga. Dozvoljeno vam je usporiti tempo života, odmoriti se bez opravdanja, bojati se, nadati se. Bit će lakših i težih dana i sve je to dio procesa oporavka. Zapamtite da niste sami u tome", poručila je za kraj.

Ivana će na svečanom obilježavanju Dana crvenih haljina, 6. veljače, nositi haljinu Aleksandra Šekuljice.

