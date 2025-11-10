Ovaj zaslađivač mogao bi povećati rizik od moždanog udara: Budite oprezni s konzumacijom

Eritritol, zaslađivač koji se nalazi u svemu, od proteinskih pločica do energetskih napitaka, dugo se smatrao sigurnom i bezopasnom zamjenom za šećer.

Omiljen u "sugar-free" i "keto-friendly" proizvodima, stekao je reputaciju idealnog rješenja za one koji žele smanjiti unos kalorija. Međutim, nova znanstvena saznanja pokazuju da bi ovaj sveprisutni zaslađivač mogao tiho narušavati jednu od najvažnijih zaštitnih linija tijela, s potencijalno ozbiljnim posljedicama za zdravlje srca i povećanim rizikom od moždanog udara, prenosi Science Alert.

Studija provedena na Sveučilištu Colorado otkrila je da eritritol može izravno oštetiti stanice krvno-moždane barijere, ključnog sustava koji poput čuvara štiti mozak od štetnih tvari iz krvotoka, a istovremeno propušta nužne hranjive tvari.

Znanstvenici su u laboratorijskim uvjetima izložili stanice ove barijere koncentracijama eritritola koje se tipično nalaze u krvi nakon konzumacije samo jednog bezalkoholnog pića zaslađenog ovim spojem. Rezultat je bila zabrinjavajuća lančana reakcija oštećenja koja bi mozak mogla učiniti znatno ranjivijim na stvaranje krvnih ugrušaka, glavnog uzročnika ishemijskog moždanog udara.

Utječe na zdravlje krvnih žila

Istraživanje je pokazalo da eritritol djeluje na nekoliko štetnih razina. Prvenstveno, inducira oksidativni stres, preplavljujući stanice visoko reaktivnim molekulama poznatim kao slobodni radikali, dok istovremeno slabi prirodne antioksidativne obrambene mehanizme organizma. Ovaj dvostruki učinak narušava normalnu funkciju stanica, a u nekim slučajevima može dovesti i do njihove smrti.

Zabrinjavajući je utjecaj eritritola na sposobnost krvnih žila da reguliraju protok krvi. Zdrave žile dinamički se šire i sužavaju prema potrebama organa, održavajući ravnotežu pomoću dviju ključnih molekula: dušikovog oksida, koji potiče opuštanje žila, i endotelina-1, koji izaziva njihovo sužavanje. Studija je pokazala da eritritol remeti ovaj sustav: smanjuje proizvodnju dušikovog oksida i istovremeno povećava razinu endotelina-1. Posljedica su vrlo sužene krvne žile, što može mozgu ograničiti dotok kisika i hranjivih tvari.

Istraživanje također upućuje na to da eritritol narušava prirodnu obranu organizma protiv stvaranja krvnih ugrušaka. Stanice oslobađaju tkivni aktivator plazminogena (t-PA), protein koji otapa krvne ugruške prije nego što mogu izazvati štetu. Rezultati pokazuju da eritritol ometa ovaj ključni zaštitni mehanizam.

Oprezno s korištenjem zaslađivača

Rezultati iz laboratorija potvrđuju zabrinjavajući trend koji su već zabilježile velike studije na ljudima. Istraživanje provedeno na tisućama ispitanika otkrilo je da osobe s povišenom razinom eritritola u krvi imaju gotovo dvostruko veći rizik od srčanog udara ili drugih ozbiljnih kardiovaskularnih događaja.

Unatoč zabrinutostima, eritritol i dalje uživa poseban status među zaslađivačima. Tehnički je riječ o šećernom alkoholu, prirodnom spoju koji se nalazi u voću i koji tijelo samo proizvodi u malim količinama. Proizvođači ga preferiraju jer je vrlo sličan šećeru – pruža približno 80 posto njegove slatkoće bez pretjerano intenzivnog okusa, što olakšava upotrebu u receptima. Regulatorne agencije, uključujući Europsku agenciju za sigurnost hrane, odobrile su eritritol kao siguran za konzumaciju.

Iako znanstvenici upozoravaju da je istraživanje provedeno na izoliranim stanicama, a ne na stvarnim ljudima, rezultati ipak otvaraju ozbiljna pitanja. Zaslađivači poput eritritola mogu pomoći u kontroli težine, ali ako njihova redovita upotreba potencijalno oštećuje krvno-moždanu barijeru, to bi moglo imati značajne zdravstvene posljedice.

Stručnjaci ističu da je, sve dok se ne razjasne svi potencijalni učinci, preporučljivo pristupati ovom naizgled bezopasnom zaslađivaču s oprezom.

