Pazite na skrivene šećere: Ovih šest zdravih namirnica mogu vam stvarati velike probleme

Neke svakodnevne namirnice poput zobenog mlijeka, voćnog soka ili zdjelice smeđe riže čine se kao odličan izbor za zdravlje. Ipak, upravo one bi mogle povećavati rizik od bolesti i doprinositi nakupljanju masnih naslaga na trbuhu zbog čega ste umorni, gladni i imate stalnu želju za slatkim.

Mnoge namirnice koje se smatraju zdravima, uključujući svježe cijeđene sokove i proizvode s oznakama "vegansko" ili "bez glutena", mogu uzrokovati nagle skokove šećera u krvi, navodi se u analizi koju je prenio Fox News.

Namirnice pune šećera

Česti skokovi glukoze tjeraju tijelo na pojačano lučenje inzulina, a s vremenom stanice postaju otporne na njega, što dovodi do inzulinske rezistencije i potencijalno dijabetesa tipa 2. Čak i kod osoba koje nemaju dijabetes, oscilacije šećera mogu uzrokovati umor, razdražljivost i neprestanu glad. Srećom, nekoliko pametnih zamjena i strateško planiranje obroka mogu vam pomoći održati stabilnu razinu energije tijekom cijelog dana.

1. Zobeno mlijeko

Iako je popularna alternativa kravljem mlijeku, zobeno mlijeko bogato je škrobom koji se u tijelu brzo razgrađuje u jednostavne šećere visokog glikemijskog indeksa. Nutricionistički gledano, čaša zobenog mlijeka može djelovati na tijelo slično kao čaša zaslađene vode.

Ako volite zobeno mlijeko, birajte nezaslađene verzije i uvijek ga konzumirajte u kombinaciji s proteinima, zdravim mastima ili vlaknima (npr. u smoothieju s proteinskim prahom i chia sjemenkama). Time se usporava apsorpcija šećera. Bolje alternative za stabilizaciju šećera su nezaslađeno bademovo ili kokosovo mlijeko te punomasni mliječni proizvodi.

2. Sušeno voće

Sušeno voće sadrži hranjive tvari i vlakna, no uklanjanjem vode prirodni šećeri postaju znatno koncentriraniji. Zbog toga, ako pojedete previše, razina šećera u krvi može naglo porasti. Primjerice, četvrtina šalice grožđica sadrži jednaku količinu ugljikohidrata kao otprilike jedna puna šalica svježeg grožđa.

Najjednostavniji način da uživate u sušenom voću bez velikih skokova šećera jest da ga kombinirate s proteinima ili zdravim mastima poput orašastih plodova, sjemenki ili grčkog jogurta.

3. Voćni sokovi

Jessie Inchauspé, autorica knjige "Glukozna revolucija", upozorava na jednu od najvećih pogrešaka – konzumiranje "golih" ugljikohidrata, odnosno ugljikohidrata bez proteina, masti ili vlakana.

"Tanjur tjestenine su 'goli' ugljikohidrati, ali ako dodate špinat, piletinu i maslinovo ulje, dodali ste proteine, vlakna i masti koji usporavaju probavu i dolazak glukoze u krvotok", objašnjava.

Slično vrijedi i za sokove. Iako se čine kao vitaminska bomba, cijeđenjem voća uklanjaju se vlakna, što rezultira brzim udarom šećera koji može opteretiti jetru. Čak i stopostotni voćni sok može uzrokovati značajne skokove glukoze.

Umjesto soka, pojedite cijeli komad voća. Druga opcija je izmiksati cijelo voće u smoothie, po mogućnosti uz dodatak povrća poput špinata ili kelja.

4. Smeđa riža

Smeđa riža se često smatra zdravijom od bijele, no i dalje može uzrokovati primjetne skokove šećera u krvi jer se uglavnom sastoji od škroba. Istraživanja su pokazala da cjelovite žitarice poput ječma, kvinoje, bulgura i pira osiguravaju stabilnije oslobađanje energije i bolji inzulinski odgovor.

Gradite obroke oko povrća i kvalitetnih proteina (riba, piletina), a kao prilog koristite ugljikohidrate poput pola batata ili kvinoje. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, uravnotežena prehrana ključ je prevencije kroničnih bolesti.

5. Granola pločice

Mnoge granola pločice na tržištu pune su sirupa, meda ili drugih oblika dodanog šećera, a često ne sadrže dovoljno vlakana, proteina ili zdravih masti da bi usporile probavu. Zbog toga šećer brzo dospijeva u krvotok.

Čitajte deklaracije. Birajte pločice s manje od 6 grama dodanog šećera i barem 5 grama vlakana. Potražite one čija se baza sastoji od orašastih plodova, sjemenki i cjelovitih žitarica te provjerite sadrže li proteine koji će ublažiti skok šećera.

Savjeti za stabilan šećer

Redoslijed hrane : Studije su pokazale da konzumacija ugljikohidrata na kraju obroka – nakon proteina i povrća – može značajno smanjiti skokove glukoze.

: Studije su pokazale da konzumacija ugljikohidrata na kraju obroka – nakon proteina i povrća – može značajno smanjiti skokove glukoze. Hidratacija i vrijeme : Pijte vodu uz obroke s ugljikohidratima i pokušajte izbjegavati namirnice koje izazivaju skokove šećera nakon 15 sati, kada je tijelo sklonije pohranjivanju viška glukoze u obliku masti.

: Pijte vodu uz obroke s ugljikohidratima i pokušajte izbjegavati namirnice koje izazivaju skokove šećera nakon 15 sati, kada je tijelo sklonije pohranjivanju viška glukoze u obliku masti. Pokret nakon jela: Nakon obroka odvojite vrijeme za laganu šetnju ili bilo kakvo kretanje. To pomaže tijelu da učinkovitije iskoristi glukozu i spriječi njezino naglo nakupljanje u krvi.

