Liječnici i nutricionisti predlažu ove recepte dijabetičarima: Olakšavaju zdrav odabir hrane

Za osobe s dijabetesom, pravilna prehrana nije samo preporuka – ona je ključ za održavanje razine šećera u krvi, očuvanje tjelesne težine i smanjenje rizika od dugoročnih komplikacija.

Stručnjaci iz Diabetes UK razvili su jelovnike koji odgovaraju različitim ukusima i potrebama. Oni pomažu da osoba unese dovoljno voća i povrća, cjelovitih žitarica, mliječnih proizvoda bogatih kalcijem i masne ribe, dok se istovremeno ograničava ili potpuno izbjegava prerađeno meso. Na taj način moguće je uživati u hrani koju volite, ali u zdravijoj verziji. Pravilna prehrana u kombinaciji s redovitom tjelesnom aktivnošću ključna je za dugoročno očuvanje zdravlja i smanjenje rizika od komplikacija dijabetesa.

Foto: Shutterstock

Prehrana za dijabetičare

Važno je napomenuti da ovi planovi nisu namijenjeni trudnicama niti osobama koje žele povećati tjelesnu težinu. Ne postoji univerzalni način prehrane koji odgovara svima, ali prilagođeni jelovnici omogućuju lakše planiranje obroka jer su izračunati prema kalorijama i ugljikohidratima te sadrže barem pet porcija voća i povrća dnevno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neki recepti unutar ovog plana namijenjeni su za jednu do šest osoba. Količine se mogu smanjiti ili povećati prema potrebi, a recepti se često mogu pripremiti u većim količinama i zamrznuti za kasniju upotrebu, čime se također smanjuje bacanje hrane.

Prije bilo kakvih značajnijih promjena u prehrani važno je konzultirati se sa liječnikom, posebno ako uzimate inzulin ili druge lijekove koji povećavaju rizik od hipoglikemije. Promjene u unosu ugljikohidrata ili tjelesnoj težini mogu zahtijevati prilagodbu lijekova.

Tjedni pregled jelovnika

Jelovnici su osmišljeni za sedam dana, a nutricionisti predlažu ove recepte.

Ponedjeljak

Doručak: Zobena kaša s bananom (27 g zobenih pahuljica, 250 ml punomasnog mlijeka, jedna banana)

Ručak: Kajgana s integralnim kruhom i rajčicom

Večera: Paprike punjene začinjenim mljevenim mesom i lećom s brokulom

Desert: Topli soufflé od jabuke s prirodnim jogurtom

Užina: 70 g avokada, pločica od voća i orašastih plodova, mala kruška

Foto: Shutterstock

Utorak

Doručak: Dvije žitarice od pšenice s 150 ml djelomično obranog mlijeka, grožđicama i sjemenkama bundeve

Ručak: Hrskava salata od lososa s prirodnim jogurtom

Večera: Mljeveno pureće meso s gljivama i srednje pečeni krumpir

Desert: Breskve iz konzerve s gotovom kremom

Užina: Mala kruška s bademima, srednja naranča, kriška integralnog kruha s kikiriki namazom

Srijeda

Doručak: Zobena kaša s ananasom (27 g zobenih pahuljica, 250 ml punomasnog mlijeka, 80 g ananasa iz konzerve)

Ručak: Piletina s avokadom, cherry rajčicama, krastavcima, miješanim zelenim salatama, laganim majonezom i novim krumpirima

Večera: Curry od krumpira i leće

Desert: Pločica od voća i orašastih plodova

Užina: Mala jabuka, kruška i bademi, prirodni jogurt s grožđicama i sjemenkama bundeve

Četvrtak

Doručak: Porcija integralnih pšeničnih pahuljica (dvije žlice ili pak 30 g) s 150 ml punomasnog mlijeka, dodatkom grožđica i sjemenki bundeve.

Ručak: Juha od pečene butternut tikve i crvene leće

Večera: Tortilje punjene piletinom i salatom

Desert: Prirodni jogurt

Užina: Svježi sir s cherry rajčicama, jedna naranča i bademi, dvije zobene pločice s kikiriki namazom

Foto: Shutterstock

Petak

Doručak: 30 g mueslija bez dodatnog šećera s 200 ml punomasnog mlijeka i banana

Ručak: Dvije kriške integralnog kruha s cheddar sirom, rajčicom i namazom na bazi biljnog ulja

Večera: Fileti ribe u foliji s brokulom i cvjetačom

Desert: Prirodni jogurt s ananasom iz konzerve

Užine: Dvije zobene pločice s krem sirom, kriška kruha s namazom na bazi biljnog ulja, porcija običnih badema

Subota

Doručak: Zobena kaša s bananom (27 g zobenih pahuljica, 250 ml punomasnog mlijeka, jedna banana)

Ručak: Dvije kriške integralnog kruha s lososom, kukuruzom i majonezom

Večera: Gulaš od butternut tikve i graha

Desert: Prirodni jogurt s malom kruškom i porcijom badema

Užina: Jedna naranča, svježi sir s cherry rajčicama i sjemenkama bundeve, kriška kruha s namazom na bazi biljnog ulja

Nedjelja

Doručak: Kajgana na integralnom kruhu s namazom na bazi biljnog ulja i narezanom rajčicom

Ručak: Juha od cvjetače i poriluka posuta sjemenkama bundeve

Večera: Pečena piletina s novim krumpirom, brokulom, mahunama i umakom

Desert: Breskve iz konzerve u vlastitom soku s prirodnim jogurtom

Užina: Mala kruška, porcija badema i cheddar sir, šalica vruće čokolade (150 ml punomasnog mlijeka, žličica kakaa i zaslađivač bez kalorija)

Foto: Pexels

Recepti za dijabetičare

Nije uvijek lako slijediti plan prehrane za dijabetes iz dana u dan, ali ovi ukusni recepti koje predlaže Mayo Clinic mogu pomoći.

Juha od bundeve

Možete pripremiti vlastiti pire od bundeve tako da pečete malu bundevu za pitu, a zatim meso izmiksate u blenderu ili sjeckalici. Za vegansku verziju upotrijebite biljno mlijeko.

Sastojci:

3/4 šalice vode

1 mali luk, nasjeckan

1 konzerva (425 g) pirea od bundeve

2 šalice povrtnog temeljca bez soli

1/2 žličice mljevenog cimeta

1/4 žličice mljevenog muškatnog oraščića

1 šalica mlijeka bez masnoće

prstohvat crnog papra

vrh zelenog luka, nasjeckan

Priprema:

U velikom loncu zagrijte 1/4 šalice vode na srednjoj vatri. Dodajte luk i pirjajte oko 3 minute dok ne omekša. Pazite da se luk ne osuši. Dodajte preostalu vodu, bundevu, temeljac, cimet i muškatni oraščić. Zakuhajte, smanjite vatru i kuhajte 5 minuta. Umiješajte mlijeko i zagrijavajte dok juha ne bude vruća, ali nemojte je kuhati. Poslužite u zagrijanim zdjelama i ukrasite crnim paprom i vrhom zelenog luka. Poslužite odmah.

Tjestenina s piletinom, bijelim grahom i gljivama

Bijeli grah je dobar izvor željeza, folata, magnezija, fosfora i kalija. Možete koristiti bilo koju vrstu bijelog graha.

Sastojci:

2 pileća prsa bez kože i kostiju (po 115 g)

1 žlica maslinovog ulja

1/2 šalice nasjeckanog luka

1 šalica narezanih gljiva

1 šalica bijelog graha, konzerviranog ili kuhanog (bez soli)

2 žlice nasjeckanog češnjaka

1/4 šalice nasjeckanog svježeg bosiljka

340 g suhe tjestenine

1/4 šalice ribanog parmezana

crni papar po ukusu

Priprema:

Zagrijte grill ili pećnicu za pečenje. Lagano premažite rešetku ili pleh za pečenje sprejom za kuhanje. Pileća prsa pecite 5 minuta sa svake strane dok ne dobiju zlatnu boju i ne budu potpuno pečena. Ostavite 5 minuta, a zatim narežite na trakice. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i gljive te pirjajte 5 minuta. Umiješajte bijeli grah, češnjak, bosiljak i trakice piletine. Držite na toplom. U velikom loncu zakuhajte vodu i skuhajte tjesteninu al dente (10–12 minuta). Ocijedite i vratite u lonac. Dodajte smjesu s piletinom i pažljivo promiješajte. Poslužite odmah, pospite parmezanom i paprom.

Foto: Pexels

Piletina sa šparogama

Kozi sir daje blag, kiselkast okus, a može se zamijeniti fetom.

Sastojci:

1,5 šalice suhe integralne tjestenine

1 šalica šparoga, narezanih na komade od 2,5 cm

170 g pilećih prsa, narezanih na kockice

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1 konzerva rajčice (410 g)

2 žličice suhog bosiljka ili origana

1 žlica kozjeg sira, izmrvljena

1 žlica parmezana

Priprema:

Skuhajte tjesteninu al dente. Šparoge kratko pirjajte u paru 2–3 minute. Pileći komadići i češnjak pirjajte na tavi 5–7 minuta dok ne porumene, dodajte rajčice i začine, kuhajte još 1 minutu. Pomiješajte sve s tjesteninom i šparogama, dodajte kozi sir. Poslužite odmah, pospite parmezanom.

Muffini od jabuke i cimeta

Za još zdraviju verziju, zobene pahuljice i lan možete samljeti kod kuće.

Sastojci:

1 šalica nemasnog grčkog jogurta

2 jaja

2 žlice ulja

2 žličice vanilije

1 šalica glatkog brašna

2 žlice šećera

3/4 šalice mljevenih zobenih pahuljica

1/4 šalice mljevenog lana

2 1/4 žličice cimeta

1 1/2 žličice praška za pecivo

1/2 žličice soli

2 srednje jabuke, oguljene i nasjeckane

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva Celzija i pripremite kalupe za muffine. Umutite jogurt, jaja, ulje i vaniliju. U drugoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke, zatim ih polako umiješajte u mokre. Dodajte jabuke. Raspodijelite smjesu u kalupe, pospite preostalim šećerom i cimetom. Pecite 22 minute dok ne dobiju zlatnu boju.

Foto: Shutterstock

Cheesecake od limuna

Kora limuna daje intenzivan okus i miris. Za dobivanje kore, naribajte limun ručno.

Sastojci:

2 žlice hladne vode

1 omot nezaslađenog želatina

2 žlice limunovog soka

1/2 šalice obranog mlijeka, zagrijanog skoro do vrenja

zamjena za 1 jaje ili 2 bjelanjka

1/4 šalice šećera

1 žličica vanilije

2 šalice svježeg sira s malo masti

korica jednog limuna

Priprema:

U blender stavite vodu, želatin i limunov sok i miksajte 1–2 minute da želatin omekša. Dodajte vruće mlijeko i miksajte dok se želatin ne otopi. Umiješajte zamjenu za jaje, šećer, vaniliju i sir, miksajte dok ne postane glatko. Ulijte u posudu za pitu (23 cm), stavite u hladnjak 2–3 sata. Po želji pospite koricom limuna prije posluživanja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Aromatična kombinacija sezonskih sastojaka: Recept za rižoto s gljivama i kestenima