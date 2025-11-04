Liječnici i nutricionisti predlažu ove recepte dijabetičarima: Olakšavaju zdrav odabir hrane
Priprema uravnoteženih i ukusnih obroka može biti jednostavnija uz detaljno razrađene jelovnike koji uzimaju u obzir kalorije, ugljikohidrate i nutritivne potrebe
Za osobe s dijabetesom, pravilna prehrana nije samo preporuka – ona je ključ za održavanje razine šećera u krvi, očuvanje tjelesne težine i smanjenje rizika od dugoročnih komplikacija.
Stručnjaci iz Diabetes UK razvili su jelovnike koji odgovaraju različitim ukusima i potrebama. Oni pomažu da osoba unese dovoljno voća i povrća, cjelovitih žitarica, mliječnih proizvoda bogatih kalcijem i masne ribe, dok se istovremeno ograničava ili potpuno izbjegava prerađeno meso. Na taj način moguće je uživati u hrani koju volite, ali u zdravijoj verziji. Pravilna prehrana u kombinaciji s redovitom tjelesnom aktivnošću ključna je za dugoročno očuvanje zdravlja i smanjenje rizika od komplikacija dijabetesa.
Prehrana za dijabetičare
Važno je napomenuti da ovi planovi nisu namijenjeni trudnicama niti osobama koje žele povećati tjelesnu težinu. Ne postoji univerzalni način prehrane koji odgovara svima, ali prilagođeni jelovnici omogućuju lakše planiranje obroka jer su izračunati prema kalorijama i ugljikohidratima te sadrže barem pet porcija voća i povrća dnevno.
Neki recepti unutar ovog plana namijenjeni su za jednu do šest osoba. Količine se mogu smanjiti ili povećati prema potrebi, a recepti se često mogu pripremiti u većim količinama i zamrznuti za kasniju upotrebu, čime se također smanjuje bacanje hrane.
Prije bilo kakvih značajnijih promjena u prehrani važno je konzultirati se sa liječnikom, posebno ako uzimate inzulin ili druge lijekove koji povećavaju rizik od hipoglikemije. Promjene u unosu ugljikohidrata ili tjelesnoj težini mogu zahtijevati prilagodbu lijekova.
Tjedni pregled jelovnika
Jelovnici su osmišljeni za sedam dana, a nutricionisti predlažu ove recepte.
Ponedjeljak
- Doručak: Zobena kaša s bananom (27 g zobenih pahuljica, 250 ml punomasnog mlijeka, jedna banana)
- Ručak: Kajgana s integralnim kruhom i rajčicom
- Večera: Paprike punjene začinjenim mljevenim mesom i lećom s brokulom
- Desert: Topli soufflé od jabuke s prirodnim jogurtom
- Užina: 70 g avokada, pločica od voća i orašastih plodova, mala kruška
Utorak
- Doručak: Dvije žitarice od pšenice s 150 ml djelomično obranog mlijeka, grožđicama i sjemenkama bundeve
- Ručak: Hrskava salata od lososa s prirodnim jogurtom
- Večera: Mljeveno pureće meso s gljivama i srednje pečeni krumpir
- Desert: Breskve iz konzerve s gotovom kremom
- Užina: Mala kruška s bademima, srednja naranča, kriška integralnog kruha s kikiriki namazom
Srijeda
- Doručak: Zobena kaša s ananasom (27 g zobenih pahuljica, 250 ml punomasnog mlijeka, 80 g ananasa iz konzerve)
- Ručak: Piletina s avokadom, cherry rajčicama, krastavcima, miješanim zelenim salatama, laganim majonezom i novim krumpirima
- Večera: Curry od krumpira i leće
- Desert: Pločica od voća i orašastih plodova
- Užina: Mala jabuka, kruška i bademi, prirodni jogurt s grožđicama i sjemenkama bundeve
Četvrtak
- Doručak: Porcija integralnih pšeničnih pahuljica (dvije žlice ili pak 30 g) s 150 ml punomasnog mlijeka, dodatkom grožđica i sjemenki bundeve.
- Ručak: Juha od pečene butternut tikve i crvene leće
- Večera: Tortilje punjene piletinom i salatom
- Desert: Prirodni jogurt
- Užina: Svježi sir s cherry rajčicama, jedna naranča i bademi, dvije zobene pločice s kikiriki namazom
Petak
- Doručak: 30 g mueslija bez dodatnog šećera s 200 ml punomasnog mlijeka i banana
- Ručak: Dvije kriške integralnog kruha s cheddar sirom, rajčicom i namazom na bazi biljnog ulja
- Večera: Fileti ribe u foliji s brokulom i cvjetačom
- Desert: Prirodni jogurt s ananasom iz konzerve
- Užine: Dvije zobene pločice s krem sirom, kriška kruha s namazom na bazi biljnog ulja, porcija običnih badema
Subota
- Doručak: Zobena kaša s bananom (27 g zobenih pahuljica, 250 ml punomasnog mlijeka, jedna banana)
- Ručak: Dvije kriške integralnog kruha s lososom, kukuruzom i majonezom
- Večera: Gulaš od butternut tikve i graha
- Desert: Prirodni jogurt s malom kruškom i porcijom badema
- Užina: Jedna naranča, svježi sir s cherry rajčicama i sjemenkama bundeve, kriška kruha s namazom na bazi biljnog ulja
Nedjelja
- Doručak: Kajgana na integralnom kruhu s namazom na bazi biljnog ulja i narezanom rajčicom
- Ručak: Juha od cvjetače i poriluka posuta sjemenkama bundeve
- Večera: Pečena piletina s novim krumpirom, brokulom, mahunama i umakom
- Desert: Breskve iz konzerve u vlastitom soku s prirodnim jogurtom
- Užina: Mala kruška, porcija badema i cheddar sir, šalica vruće čokolade (150 ml punomasnog mlijeka, žličica kakaa i zaslađivač bez kalorija)
Recepti za dijabetičare
Nije uvijek lako slijediti plan prehrane za dijabetes iz dana u dan, ali ovi ukusni recepti koje predlaže Mayo Clinic mogu pomoći.
Juha od bundeve
Možete pripremiti vlastiti pire od bundeve tako da pečete malu bundevu za pitu, a zatim meso izmiksate u blenderu ili sjeckalici. Za vegansku verziju upotrijebite biljno mlijeko.
Sastojci:
-
3/4 šalice vode
-
1 mali luk, nasjeckan
-
1 konzerva (425 g) pirea od bundeve
-
2 šalice povrtnog temeljca bez soli
-
1/2 žličice mljevenog cimeta
-
1/4 žličice mljevenog muškatnog oraščića
-
1 šalica mlijeka bez masnoće
-
prstohvat crnog papra
-
vrh zelenog luka, nasjeckan
Priprema:
- U velikom loncu zagrijte 1/4 šalice vode na srednjoj vatri. Dodajte luk i pirjajte oko 3 minute dok ne omekša. Pazite da se luk ne osuši.
- Dodajte preostalu vodu, bundevu, temeljac, cimet i muškatni oraščić. Zakuhajte, smanjite vatru i kuhajte 5 minuta. Umiješajte mlijeko i zagrijavajte dok juha ne bude vruća, ali nemojte je kuhati.
- Poslužite u zagrijanim zdjelama i ukrasite crnim paprom i vrhom zelenog luka. Poslužite odmah.
Tjestenina s piletinom, bijelim grahom i gljivama
Bijeli grah je dobar izvor željeza, folata, magnezija, fosfora i kalija. Možete koristiti bilo koju vrstu bijelog graha.
Sastojci:
- 2 pileća prsa bez kože i kostiju (po 115 g)
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1/2 šalice nasjeckanog luka
- 1 šalica narezanih gljiva
- 1 šalica bijelog graha, konzerviranog ili kuhanog (bez soli)
- 2 žlice nasjeckanog češnjaka
- 1/4 šalice nasjeckanog svježeg bosiljka
- 340 g suhe tjestenine
- 1/4 šalice ribanog parmezana
- crni papar po ukusu
Priprema:
- Zagrijte grill ili pećnicu za pečenje. Lagano premažite rešetku ili pleh za pečenje sprejom za kuhanje. Pileća prsa pecite 5 minuta sa svake strane dok ne dobiju zlatnu boju i ne budu potpuno pečena. Ostavite 5 minuta, a zatim narežite na trakice.
- U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i gljive te pirjajte 5 minuta. Umiješajte bijeli grah, češnjak, bosiljak i trakice piletine. Držite na toplom.
- U velikom loncu zakuhajte vodu i skuhajte tjesteninu al dente (10–12 minuta). Ocijedite i vratite u lonac. Dodajte smjesu s piletinom i pažljivo promiješajte. Poslužite odmah, pospite parmezanom i paprom.
Piletina sa šparogama
Kozi sir daje blag, kiselkast okus, a može se zamijeniti fetom.
Sastojci:
- 1,5 šalice suhe integralne tjestenine
- 1 šalica šparoga, narezanih na komade od 2,5 cm
- 170 g pilećih prsa, narezanih na kockice
- 2 češnja češnjaka, sitno sjeckana
- 1 konzerva rajčice (410 g)
- 2 žličice suhog bosiljka ili origana
- 1 žlica kozjeg sira, izmrvljena
- 1 žlica parmezana
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu al dente.
- Šparoge kratko pirjajte u paru 2–3 minute. Pileći komadići i češnjak pirjajte na tavi 5–7 minuta dok ne porumene, dodajte rajčice i začine, kuhajte još 1 minutu.
- Pomiješajte sve s tjesteninom i šparogama, dodajte kozi sir. Poslužite odmah, pospite parmezanom.
Muffini od jabuke i cimeta
Za još zdraviju verziju, zobene pahuljice i lan možete samljeti kod kuće.
Sastojci:
- 1 šalica nemasnog grčkog jogurta
- 2 jaja
- 2 žlice ulja
- 2 žličice vanilije
- 1 šalica glatkog brašna
- 2 žlice šećera
- 3/4 šalice mljevenih zobenih pahuljica
- 1/4 šalice mljevenog lana
- 2 1/4 žličice cimeta
- 1 1/2 žličice praška za pecivo
- 1/2 žličice soli
- 2 srednje jabuke, oguljene i nasjeckane
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva Celzija i pripremite kalupe za muffine.
- Umutite jogurt, jaja, ulje i vaniliju. U drugoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke, zatim ih polako umiješajte u mokre.
- Dodajte jabuke. Raspodijelite smjesu u kalupe, pospite preostalim šećerom i cimetom.
- Pecite 22 minute dok ne dobiju zlatnu boju.
Cheesecake od limuna
Kora limuna daje intenzivan okus i miris. Za dobivanje kore, naribajte limun ručno.
Sastojci:
- 2 žlice hladne vode
- 1 omot nezaslađenog želatina
- 2 žlice limunovog soka
- 1/2 šalice obranog mlijeka, zagrijanog skoro do vrenja
- zamjena za 1 jaje ili 2 bjelanjka
- 1/4 šalice šećera
- 1 žličica vanilije
- 2 šalice svježeg sira s malo masti
- korica jednog limuna
Priprema:
- U blender stavite vodu, želatin i limunov sok i miksajte 1–2 minute da želatin omekša.
- Dodajte vruće mlijeko i miksajte dok se želatin ne otopi. Umiješajte zamjenu za jaje, šećer, vaniliju i sir, miksajte dok ne postane glatko.
- Ulijte u posudu za pitu (23 cm), stavite u hladnjak 2–3 sata. Po želji pospite koricom limuna prije posluživanja.
