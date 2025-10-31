Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače
Eksperimentirajte s okusima i dopustite da topli mirisi bundeve ispune vaš dom
Jesen donosi bogatstvo plodova, a među njima se bundeva ističe kao svestrana i nutritivno vrijedna namirnica. Osim što je simbol sezone, bundeva je izvanredan izvor vitamina A (putem beta-karotena), vitamina C, vlakana i antioksidansa, što je čini idealnim sastojkom za jačanje imuniteta i poboljšanje općeg stanja organizma.
Njezina primjena u kulinarstvu daleko nadilazi tradicionalne slane obroke - zahvaljujući svojoj kremastoj teksturi i prirodnoj slatkoći, bundeva je postala ključni sastojak u pripremi zdravijih slastica. Korištenjem pirea od bundeve moguće je značajno smanjiti udio rafiniranih šećera i masnoća u receptima, a istovremeno postići iznimnu sočnost i bogatstvo okusa, piše Healthful Radiance.
Zdravi recepti s bundevom
Kuhari predlažu ova četiri recepta koji demonstriraju kulinarsku fleksibilnost bundeve, nudeći opcije za različite prehrambene potrebe – od bezglutenskih i veganskih do brzih i jednostavnih slastica koje će obogatiti vaš jesenski jelovnik.
Bezglutenski kolač od bundeve
Ovaj zdravi kolač od bundeve je bez glutena, prirodno zaslađen i savršeno sočan. Obiluje jesenskim okusima, a kombinacija bademovog i zobenog brašna daje mu laganu teksturu, dok grčki jogurt osigurava vlažnost bez potrebe za uljem ili maslacem. Za potpuni doživljaj, može se poslužiti s glazurom od krem sira.
Sastojci:
-
1 šalica pirea od bundeve (nezaslađenog)
-
¾ šalice kokosovog šećera
-
½ šalice punomasnog grčkog jogurta
-
2 velika jaja
-
1 žličica ekstrakta vanilije
-
1 ½ šalica zobenog brašna
-
1 šalica bademovog brašna
-
2 žličice začina za pitu od bundeve (mješavina cimeta, đumbira, klinčića i muškatnog oraščića)
-
1 žličica sode bikarbone
-
½ žličice soli
Priprema:
-
Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzija. Namažite i obložite papirom za pečenje kvadratni kalup za pečenje (otprilike 20x20 cm).
-
U srednjoj posudi pomiješajte suhe sastojke: zobeno brašno, bademovo brašno, začin za pitu od bundeve, sodu bikarbonu i sol.
-
U zasebnoj, većoj posudi pjenjačom umutite pire od bundeve, kokosov šećer, jaja, grčki jogurt i ekstrakt vanilije dok smjesa ne postane glatka i ujednačena.
-
Dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre sastojke i miješajte dok se sve ne sjedini. Pazite da ne miješate predugo.
-
Ulijte tijesto u pripremljeni kalup. Pecite 30-35 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.
-
Pustite kolač da se ohladi u kalupu 15-20 minuta prije nego što ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi. Po želji, ohlađeni kolač premažite glazurom od krem sira.
Veganske 'Twix' pločice s bundevom
Ova sirova slastica inspirirana popularnom čokoladicom savršen je izbor kada želite nešto brzo, zdravo i bez pečenja. Pločice su veganske, bez glutena i prepune okusa. Sastoje se od hrskave podloge, kremastog sloja karamele od bundeve i bogatog preljeva od tamne čokolade.
Sastojci:
Za podlogu:
- ½ šalice zobenog brašna
- ½ šalice bademovog brašna
- 3 žlice otopljenog i ohlađenog kokosovog ulja
- 4-6 žlica javorovog sirupa (ili meda ako niste vegan)
Za sloj karamele od bundeve:
- ⅓ šalice kremastog slanog maslaca od kikirikija ili badema
- 4 žlice javorovog sirupa
- 2 žlice pirea od bundeve
- Prstohvat vanilije, soli, cimeta i začina za pitu od bundeve
Za čokoladni sloj:
- 100 g tamne čokolade po izboru
- 1 žlica kokosovog ulja
Priprema:
- U posudi pomiješajte sve sastojke za podlogu dok ne dobijete tijesto. Utisnite ga u manji kalup obložen papirom za pečenje i stavite u hladnjak na pet minuta da se stisne.
- Dok se podloga hladi, pripremite sloj karamele. U novoj posudi pomiješajte sve sastojke za karamelu dok smjesa ne postane glatka i ujednačena. Prelijte je preko podloge i vratite u hladnjak na nekoliko minuta.
- Otopite čokoladu s kokosovim uljem u mikrovalnoj pećnici ili na pari. Kada smjesa postane glatka, prelijte je preko sloja karamele, ravnomjerno rasporedite i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata.
- Prije rezanja, pustite pločice da odstoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Čuvajte ih u hladnjaku. Za dodatnu inspiraciju, posjetite kulinarske blogove posvećene zdravim slasticama.
Sočni muffini s bundevom i začinima
Klasični jesenski desert u zdravijoj varijanti. Ovi muffini su mekani, vlažni i prepuni aromatičnih začina koji savršeno nadopunjuju slatkoću bundeve. Idealni su za doručak ili kao međuobrok uz šalicu toplog napitka.
Sastojci:
-
1 ¾ šalice integralnog pšeničnog brašna
-
1 žličica praška za pecivo
-
½ žličice sode bikarbone
-
½ žličice soli
-
2 žličice mješavine začina za pitu od bundeve (cimet, đumbir, muškatni oraščić)
-
1 šalica pirea od bundeve
-
½ šalice javorovog sirupa ili meda
-
⅓ šalice otopljenog kokosovog ulja
-
2 jaja
-
1 žličica ekstrakta vanilije
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. Pripremite kalup za muffine s 12 papirnatih košarica.
- U velikoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i začine.
- U drugoj posudi umutite mokre sastojke: pire od bundeve, javorov sirup, ulje, jaja i vaniliju.
- Dodajte mokre sastojke suhima i lagano promiješajte špatulom, tek toliko da se sastojci sjedine. Nemojte previše miješati.
- Ravnomjerno rasporedite smjesu u kalupe za muffine, puneći ih do otprilike ¾.
- Pecite 20-22 minute, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu muffina ne izađe čista.
- Ostavite muffine da se ohlade nekoliko minuta u kalupu prije nego što ih prebacite na rešetku.
Chia puding s bundevom
Za sve koji traže brz, zdrav i nutritivno bogat desert ili doručak bez pečenja, ovaj chia puding je savršen izbor. Kremasta tekstura i bogat okus bundeve i začina čine ga neodoljivom jesenskom poslasticom.
Sastojci:
- ½ šalice pirea od bundeve
- 1 ½ šalica nezaslađenog bademovog ili zobenog mlijeka
- ¼ šalice chia sjemenki
- 2-3 žlice javorovog sirupa (po ukusu)
- 1 žličica začina za pitu od bundeve
- ½ žličice ekstrakta vanilije
- Prstohvat soli
- Za posluživanje: sjeckani orasi, pekan orasi, granola
Priprema:
-
U staklenku ili zdjelu s poklopcem dodajte pire od bundeve, biljno mlijeko, javorov sirup, začine, vaniliju i sol. Dobro promiješajte pjenjačom dok smjesa ne postane potpuno glatka.
-
Umiješajte chia sjemenke.
-
Poklopite i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi chia sjemenke nabubrile i stvorile teksturu pudinga.
-
Prije posluživanja, još jednom promiješajte puding. Ako je pregust, dodajte još malo mlijeka.
-
Poslužite ohlađeno, ukrašeno sjeckanim orasima ili granolom po želji.
