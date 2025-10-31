Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače

Jesen donosi bogatstvo plodova, a među njima se bundeva ističe kao svestrana i nutritivno vrijedna namirnica. Osim što je simbol sezone, bundeva je izvanredan izvor vitamina A (putem beta-karotena), vitamina C, vlakana i antioksidansa, što je čini idealnim sastojkom za jačanje imuniteta i poboljšanje općeg stanja organizma.

Njezina primjena u kulinarstvu daleko nadilazi tradicionalne slane obroke - zahvaljujući svojoj kremastoj teksturi i prirodnoj slatkoći, bundeva je postala ključni sastojak u pripremi zdravijih slastica. Korištenjem pirea od bundeve moguće je značajno smanjiti udio rafiniranih šećera i masnoća u receptima, a istovremeno postići iznimnu sočnost i bogatstvo okusa, piše Healthful Radiance.

Zdravi recepti s bundevom

Kuhari predlažu ova četiri recepta koji demonstriraju kulinarsku fleksibilnost bundeve, nudeći opcije za različite prehrambene potrebe – od bezglutenskih i veganskih do brzih i jednostavnih slastica koje će obogatiti vaš jesenski jelovnik.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bezglutenski kolač od bundeve

Ovaj zdravi kolač od bundeve je bez glutena, prirodno zaslađen i savršeno sočan. Obiluje jesenskim okusima, a kombinacija bademovog i zobenog brašna daje mu laganu teksturu, dok grčki jogurt osigurava vlažnost bez potrebe za uljem ili maslacem. Za potpuni doživljaj, može se poslužiti s glazurom od krem sira.

Sastojci:

1 šalica pirea od bundeve (nezaslađenog)

¾ šalice kokosovog šećera

½ šalice punomasnog grčkog jogurta

2 velika jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

1 ½ šalica zobenog brašna

1 šalica bademovog brašna

2 žličice začina za pitu od bundeve (mješavina cimeta, đumbira, klinčića i muškatnog oraščića)

1 žličica sode bikarbone

½ žličice soli

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzija. Namažite i obložite papirom za pečenje kvadratni kalup za pečenje (otprilike 20x20 cm). U srednjoj posudi pomiješajte suhe sastojke: zobeno brašno, bademovo brašno, začin za pitu od bundeve, sodu bikarbonu i sol. U zasebnoj, većoj posudi pjenjačom umutite pire od bundeve, kokosov šećer, jaja, grčki jogurt i ekstrakt vanilije dok smjesa ne postane glatka i ujednačena. Dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre sastojke i miješajte dok se sve ne sjedini. Pazite da ne miješate predugo. Ulijte tijesto u pripremljeni kalup. Pecite 30-35 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Pustite kolač da se ohladi u kalupu 15-20 minuta prije nego što ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi. Po želji, ohlađeni kolač premažite glazurom od krem sira.

Foto: Freepik

Veganske 'Twix' pločice s bundevom

Ova sirova slastica inspirirana popularnom čokoladicom savršen je izbor kada želite nešto brzo, zdravo i bez pečenja. Pločice su veganske, bez glutena i prepune okusa. Sastoje se od hrskave podloge, kremastog sloja karamele od bundeve i bogatog preljeva od tamne čokolade.

Sastojci:

Za podlogu:

½ šalice zobenog brašna

½ šalice bademovog brašna

3 žlice otopljenog i ohlađenog kokosovog ulja

4-6 žlica javorovog sirupa (ili meda ako niste vegan)

Za sloj karamele od bundeve:

⅓ šalice kremastog slanog maslaca od kikirikija ili badema

4 žlice javorovog sirupa

2 žlice pirea od bundeve

Prstohvat vanilije, soli, cimeta i začina za pitu od bundeve

Za čokoladni sloj:

100 g tamne čokolade po izboru

1 žlica kokosovog ulja

Priprema:

U posudi pomiješajte sve sastojke za podlogu dok ne dobijete tijesto. Utisnite ga u manji kalup obložen papirom za pečenje i stavite u hladnjak na pet minuta da se stisne. Dok se podloga hladi, pripremite sloj karamele. U novoj posudi pomiješajte sve sastojke za karamelu dok smjesa ne postane glatka i ujednačena. Prelijte je preko podloge i vratite u hladnjak na nekoliko minuta. Otopite čokoladu s kokosovim uljem u mikrovalnoj pećnici ili na pari. Kada smjesa postane glatka, prelijte je preko sloja karamele, ravnomjerno rasporedite i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata. Prije rezanja, pustite pločice da odstoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Čuvajte ih u hladnjaku. Za dodatnu inspiraciju, posjetite kulinarske blogove posvećene zdravim slasticama.

Foto: Freepik

Sočni muffini s bundevom i začinima

Klasični jesenski desert u zdravijoj varijanti. Ovi muffini su mekani, vlažni i prepuni aromatičnih začina koji savršeno nadopunjuju slatkoću bundeve. Idealni su za doručak ili kao međuobrok uz šalicu toplog napitka.

Sastojci:

1 ¾ šalice integralnog pšeničnog brašna

1 žličica praška za pecivo

½ žličice sode bikarbone

½ žličice soli

2 žličice mješavine začina za pitu od bundeve (cimet, đumbir, muškatni oraščić)

1 šalica pirea od bundeve

½ šalice javorovog sirupa ili meda

⅓ šalice otopljenog kokosovog ulja

2 jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. Pripremite kalup za muffine s 12 papirnatih košarica. U velikoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i začine. U drugoj posudi umutite mokre sastojke: pire od bundeve, javorov sirup, ulje, jaja i vaniliju. Dodajte mokre sastojke suhima i lagano promiješajte špatulom, tek toliko da se sastojci sjedine. Nemojte previše miješati. Ravnomjerno rasporedite smjesu u kalupe za muffine, puneći ih do otprilike ¾. Pecite 20-22 minute, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu muffina ne izađe čista. Ostavite muffine da se ohlade nekoliko minuta u kalupu prije nego što ih prebacite na rešetku.

Foto: Freepik

Chia puding s bundevom

Za sve koji traže brz, zdrav i nutritivno bogat desert ili doručak bez pečenja, ovaj chia puding je savršen izbor. Kremasta tekstura i bogat okus bundeve i začina čine ga neodoljivom jesenskom poslasticom.

Sastojci:

½ šalice pirea od bundeve

1 ½ šalica nezaslađenog bademovog ili zobenog mlijeka

¼ šalice chia sjemenki

2-3 žlice javorovog sirupa (po ukusu)

1 žličica začina za pitu od bundeve

½ žličice ekstrakta vanilije

Prstohvat soli

Za posluživanje: sjeckani orasi, pekan orasi, granola

Priprema:

U staklenku ili zdjelu s poklopcem dodajte pire od bundeve, biljno mlijeko, javorov sirup, začine, vaniliju i sol. Dobro promiješajte pjenjačom dok smjesa ne postane potpuno glatka. Umiješajte chia sjemenke. Poklopite i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi chia sjemenke nabubrile i stvorile teksturu pudinga. Prije posluživanja, još jednom promiješajte puding. Ako je pregust, dodajte još malo mlijeka. Poslužite ohlađeno, ukrašeno sjeckanim orasima ili granolom po želji.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Tajnu dugovječnosti ne čuvaju samo Ikarija i Okinawa, nego i Vis i Hvar. Od ribe do vina: Zašto otočani žive duže