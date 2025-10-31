ODUŠEVIT ĆE VAS /

Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače

Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače
×
Foto: Pexels

Eksperimentirajte s okusima i dopustite da topli mirisi bundeve ispune vaš dom

31.10.2025.
8:19
Antonela Ištvan
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jesen donosi bogatstvo plodova, a među njima se bundeva ističe kao svestrana i nutritivno vrijedna namirnica. Osim što je simbol sezone, bundeva je izvanredan izvor vitamina A (putem beta-karotena), vitamina C, vlakana i antioksidansa, što je čini idealnim sastojkom za jačanje imuniteta i poboljšanje općeg stanja organizma.

Njezina primjena u kulinarstvu daleko nadilazi tradicionalne slane obroke - zahvaljujući svojoj kremastoj teksturi i prirodnoj slatkoći, bundeva je postala ključni sastojak u pripremi zdravijih slastica. Korištenjem pirea od bundeve moguće je značajno smanjiti udio rafiniranih šećera i masnoća u receptima, a istovremeno postići iznimnu sočnost i bogatstvo okusa, piše Healthful Radiance.

Zdravi recepti s bundevom

Kuhari predlažu ova četiri recepta koji demonstriraju kulinarsku fleksibilnost bundeve, nudeći opcije za različite prehrambene potrebe – od bezglutenskih i veganskih do brzih i jednostavnih slastica koje će obogatiti vaš jesenski jelovnik.

Bezglutenski kolač od bundeve

Ovaj zdravi kolač od bundeve je bez glutena, prirodno zaslađen i savršeno sočan. Obiluje jesenskim okusima, a kombinacija bademovog i zobenog brašna daje mu laganu teksturu, dok grčki jogurt osigurava vlažnost bez potrebe za uljem ili maslacem. Za potpuni doživljaj, može se poslužiti s glazurom od krem sira.

Sastojci:

  • 1 šalica pirea od bundeve (nezaslađenog)

  • ¾ šalice kokosovog šećera

  • ½ šalice punomasnog grčkog jogurta

  • 2 velika jaja

  • 1 žličica ekstrakta vanilije

  • 1 ½ šalica zobenog brašna

  • 1 šalica bademovog brašna

  • 2 žličice začina za pitu od bundeve (mješavina cimeta, đumbira, klinčića i muškatnog oraščića)

  • 1 žličica sode bikarbone

  • ½ žličice soli

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzija. Namažite i obložite papirom za pečenje kvadratni kalup za pečenje (otprilike 20x20 cm).

  2. U srednjoj posudi pomiješajte suhe sastojke: zobeno brašno, bademovo brašno, začin za pitu od bundeve, sodu bikarbonu i sol.

  3. U zasebnoj, većoj posudi pjenjačom umutite pire od bundeve, kokosov šećer, jaja, grčki jogurt i ekstrakt vanilije dok smjesa ne postane glatka i ujednačena.

  4. Dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre sastojke i miješajte dok se sve ne sjedini. Pazite da ne miješate predugo.

  5. Ulijte tijesto u pripremljeni kalup. Pecite 30-35 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

  6. Pustite kolač da se ohladi u kalupu 15-20 minuta prije nego što ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi. Po želji, ohlađeni kolač premažite glazurom od krem sira. 

Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače
Foto: Freepik

Veganske 'Twix' pločice s bundevom

Ova sirova slastica inspirirana popularnom čokoladicom savršen je izbor kada želite nešto brzo, zdravo i bez pečenja. Pločice su veganske, bez glutena i prepune okusa. Sastoje se od hrskave podloge, kremastog sloja karamele od bundeve i bogatog preljeva od tamne čokolade.

Sastojci:

Za podlogu:

  • ½ šalice zobenog brašna
  • ½ šalice bademovog brašna
  • 3 žlice otopljenog i ohlađenog kokosovog ulja
  • 4-6 žlica javorovog sirupa (ili meda ako niste vegan)

Za sloj karamele od bundeve:

  • ⅓ šalice kremastog slanog maslaca od kikirikija ili badema
  • 4 žlice javorovog sirupa
  • 2 žlice pirea od bundeve
  • Prstohvat vanilije, soli, cimeta i začina za pitu od bundeve

Za čokoladni sloj:

  • 100 g tamne čokolade po izboru
  • 1 žlica kokosovog ulja

Priprema:

  1. U posudi pomiješajte sve sastojke za podlogu dok ne dobijete tijesto. Utisnite ga u manji kalup obložen papirom za pečenje i stavite u hladnjak na pet minuta da se stisne.
  2. Dok se podloga hladi, pripremite sloj karamele. U novoj posudi pomiješajte sve sastojke za karamelu dok smjesa ne postane glatka i ujednačena. Prelijte je preko podloge i vratite u hladnjak na nekoliko minuta.
  3. Otopite čokoladu s kokosovim uljem u mikrovalnoj pećnici ili na pari. Kada smjesa postane glatka, prelijte je preko sloja karamele, ravnomjerno rasporedite i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata.
  4. Prije rezanja, pustite pločice da odstoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Čuvajte ih u hladnjaku. Za dodatnu inspiraciju, posjetite kulinarske blogove posvećene zdravim slasticama.

Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače
Foto: Freepik

Sočni muffini s bundevom i začinima

Klasični jesenski desert u zdravijoj varijanti. Ovi muffini su mekani, vlažni i prepuni aromatičnih začina koji savršeno nadopunjuju slatkoću bundeve. Idealni su za doručak ili kao međuobrok uz šalicu toplog napitka.

Sastojci:

  • 1 ¾ šalice integralnog pšeničnog brašna

  • 1 žličica praška za pecivo

  • ½ žličice sode bikarbone

  • ½ žličice soli

  • 2 žličice mješavine začina za pitu od bundeve (cimet, đumbir, muškatni oraščić)

  • 1 šalica pirea od bundeve

  • ½ šalice javorovog sirupa ili meda

  • ⅓ šalice otopljenog kokosovog ulja

  • 2 jaja

  • 1 žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. Pripremite kalup za muffine s 12 papirnatih košarica.
  2. U velikoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i začine.
  3. U drugoj posudi umutite mokre sastojke: pire od bundeve, javorov sirup, ulje, jaja i vaniliju.
  4. Dodajte mokre sastojke suhima i lagano promiješajte špatulom, tek toliko da se sastojci sjedine. Nemojte previše miješati.
  5. Ravnomjerno rasporedite smjesu u kalupe za muffine, puneći ih do otprilike ¾.
  6. Pecite 20-22 minute, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu muffina ne izađe čista.
  7. Ostavite muffine da se ohlade nekoliko minuta u kalupu prije nego što ih prebacite na rešetku.

Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače
Foto: Freepik

Chia puding s bundevom

Za sve koji traže brz, zdrav i nutritivno bogat desert ili doručak bez pečenja, ovaj chia puding je savršen izbor. Kremasta tekstura i bogat okus bundeve i začina čine ga neodoljivom jesenskom poslasticom.

Sastojci:

  • ½ šalice pirea od bundeve
  • 1 ½ šalica nezaslađenog bademovog ili zobenog mlijeka
  • ¼ šalice chia sjemenki
  • 2-3 žlice javorovog sirupa (po ukusu)
  • 1 žličica začina za pitu od bundeve
  • ½ žličice ekstrakta vanilije
  • Prstohvat soli
  • Za posluživanje: sjeckani orasi, pekan orasi, granola

Priprema:

  1. U staklenku ili zdjelu s poklopcem dodajte pire od bundeve, biljno mlijeko, javorov sirup, začine, vaniliju i sol. Dobro promiješajte pjenjačom dok smjesa ne postane potpuno glatka.

  2. Umiješajte chia sjemenke.

  3. Poklopite i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći, kako bi chia sjemenke nabubrile i stvorile teksturu pudinga.

  4. Prije posluživanja, još jednom promiješajte puding. Ako je pregust, dodajte još malo mlijeka.

  5. Poslužite ohlađeno, ukrašeno sjeckanim orasima ili granolom po želji.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Tajnu dugovječnosti ne čuvaju samo Ikarija i Okinawa, nego i Vis i Hvar. Od ribe do vina: Zašto otočani žive duže

BundevaKolačiRecepti
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODUŠEVIT ĆE VAS /
Obožavate bundevu? Donosimo savršene recepte za zdrave i sočne kolače