Ne želite više kupovati kruh? Ovo su brzi recepti za koje vam ne treba kvasac

Priprema domaćeg kruha predstavlja kulinarsku vještinu koja donosi toplinu i autentičnost u svaki dom, a verzija bez kvasca nudi praktičnu i brzu alternativu tradicionalnim receptima.

Glavne prednosti ovakve pripreme leže u izostanku dugotrajnog procesa dizanja tijesta, što ga čini idealnim rješenjem u situacijama nedostatka vremena ili svježeg kvasca. Osim toga, mnogi ga cijene zbog specifične, gušće teksture i lakše probavljivosti u usporedbi s kruhom koji sadrži kvasac. Unatoč jednostavnosti, rezultat je uvijek impresivan: rustikalna pogača neodoljivo hrskave korice i meke sredine, piše Sally's Baking.

Tekstura kruha bez kvasca je drukčija

Za razliku od klasičnog kruha čiji volumen ovisi o kvascu, kruh bez kvasca oslanja se na kemijske reakcije. Glavni agensi za dizanje su soda bikarbona ili prašak za pecivo. Da bi se aktivirali, potreban im je kiseli sastojak. Upravo zato recepti često uključuju mlaćenicu, čvrsti jogurt, kiselo mlijeko ili čak kombinaciju mlijeka i limunovog soka. U kombinaciji s kiselinom, soda bikarbona oslobađa ugljikov dioksid, stvarajući mjehuriće zraka koji tijestu daju volumen.

Važno je napomenuti da je tekstura ovog kruha drugačija. Budući da nema glutenske mreže koju razvija kvasac, kruh je gušći, zbijenije i vlažnije sredine. Zbog toga je ključno ne mijesiti tijesto predugo, dovoljno je tek nekoliko pokreta da se sastojci sjedine. Prekomjerno miješanje rezultirat će žilavim i tvrdim kruhom.

Tri brza recepta za kruh bez kvasca

Donosimo tri provjerena recepta različitih okusa – od klasičnog i neutralnog do bogatog i aromatičnog. Odaberite onaj koji vam se najviše sviđa ili ih isprobajte sve.

1. Klasični soda kruh

Jedan od najpoznatijih primjera je tradicionalni irski soda kruh, poznat kao soda bread, koji osvaja svojom jednostavnošću i autentičnim okusom.

Sastojci:

4 i 1/4 šalice (oko 530 g) glatkog brašna

1 i 1/2 žličice sode bikarbone

1 i 1/2 žličice soli

1 i 3/4 šalice (oko 420 ml) mlaćenice ili čvrstog jogurta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija i obložite lim za pečenje papirom. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu i sol. Postupno dodajte mlaćenicu, miješajući tek toliko da se formira ljepljivo tijesto. Istresite ga na lagano pobrašnjenu površinu i s pobrašnjenim rukama ga brzo oblikujte u kuglu, a zatim spljoštite u disk debljine oko 4-5 cm. Prebacite tijesto na pripremljeni lim. Oštrim nožem na vrhu zarežite duboki križ, što omogućuje da se sredina kruha ispeče. Pecite oko 45 minuta, dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Pečeni kruh treba zvučati šuplje kada kucnete po dnu. Pustite ga da se ohladi barem 20-ak minuta prije rezanja.

2. Aromatična pogača sa sirom i ružmarinom

Ova slana verzija savršeno se slaže s juhama, varivima ili kao prilog uz platu sa suhomesnatim proizvodima.

Sastojci:

4 šalice (oko 500 g) glatkog brašna

2 žličice praška za pecivo

1 žličica soli

1/2 žličice mljevenog papra

1 šalica (oko 100 g) naribanog tvrdog sira (npr. cheddar, gauda)

2 žlice nasjeckanog svježeg ružmarina (ili 2 žličice suhog)

1 i 3/4 šalice (oko 420 ml) kiselog mlijeka ili čvrstog jogurta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. Lim za pečenje obložite papirom. U zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sol i papar. Dodajte naribani sir i ružmarin te sve dobro promiješajte. Postupno dodajte kiselo mlijeko ili jogurt i kratko miješajte dok ne dobijete mekano tijesto. Nemojte previše mijesiti. Prebacite tijesto na pobrašnjenu podlogu, oblikujte ga u okruglu pogaču i stavite na lim. Zarežite križ na vrhu. Pecite 35-45 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

3. Slatki kruh s brusnicama i orasima

Za ljubitelje slađih okusa, ova varijanta može poslužiti kao ukusan doručak ili desert, poslužena s maslacem i medom.

Sastojci:

4 šalice (oko 500 g) glatkog brašna

1 i 1/2 žličice sode bikarbone

1 žličica soli

2 žlice šećera (smeđeg ili bijelog)

2 žličice cimeta

1 šalica suhih brusnica ili grožđica

1/2 šalice sjeckanih oraha

1 i 3/4 šalice (oko 420 ml) mlaćenice

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija i pripremite lim za pečenje. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu, sol, šećer i cimet. Umiješajte suhe brusnice i sjeckane orahe. U sredini napravite udubinu i ulijte mlaćenicu. Brzo promiješajte da se sastojci sjedine u ljepljivo tijesto. Prebacite na pobrašnjenu površinu, oblikujte u pogaču, stavite na lim i zarežite križ. Pecite oko 45-50 minuta. Kruh je gotov kada dobije lijepu boju i zvuči šuplje na kucanje.

