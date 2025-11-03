Muči vas nadutost? Ove prirodne namirnice, biljke i sjemenke sigurno će pomoći

Nadutost i osjećaj težine u abdomenu nakon obroka česta su i neugodna probavna smetnja koja pogađa značajan dio populacije. Osim fizičke nelagode, ovo stanje može negativno utjecati na svakodnevne aktivnosti i opću kvalitetu života.

Razumijevanje temeljnih uzroka ključan je korak prema pronalasku učinkovitog rješenja. Prema navodima The Independenta, uzroci takvog stanja mogu biti raznoliki, no najčešće uključuju neravnotežu crijevnog mikrobioma i hormona, vrstu konzumirane hrane te brzinu unosa obroka.

Uzroci neugodne nadutosti

Iako se uravnotežena prehrana smatra temeljem regulacije probave, prerađene namirnice s visokim udjelom šećera i masti mogu značajno opteretiti probavu. S druge strane, čak i kad jedete zdravu hranu, možete imati poteškoće s probavom kod unosa većih količina vlakana.

Znanstvene studije potvrđuju da i hormonalni čimbenici, kao što je povišena razina kortizola, hormona stresa, mogu doprinijeti pojavi bolnih plinova i nadutosti.

U situacijama kada promjene prehrane nisu dovoljne, rješenje mogu ponuditi kvalitetni dodaci prehrani, formulirani s ciljem ublažavanja nadutosti. Njihova je primarna uloga podržati uspostavljanje ravnoteže crijevnog mikrobioma te osigurati ključne nutrijente neophodne za učinkovitu razgradnju hrane. Kao rezultat, ublažava se nadutost i potiče redovita probava, a pojedini dodaci mogu doprinijeti i stabilizaciji razine šećera u krvi, čime se sprječavaju nagle promjene u razini energije.

Prirodne namirnice za ublažavanje nadutosti

Učinkovita rješenja često se temelje na sinergiji prirodnih namirnica poznatih po blagotvornom djelovanju na probavni sustav. Formule osmišljene s ciljem smanjenja nadutosti i ublažavanja simptoma povezanih s upalnim stanjima crijeva često sadrže korijen bijelog sljeza, kamilicu, sjemenke komorača, kurkumu i matičnjak. Ove biljke i sjemenke tradicionalno pomažu za smirivanje probavnih smetnji, doprinose smanjenju upala i opuštanju mišića probavnog trakta, čime se ublažava osjećaj napetosti i potiče bolja probava.

Osim biljnih ekstrakata, učinkovitost pripravaka za ublažavanje nadutosti često se pojačava dodatkom ključnih probavnih enzima. Posebno se ističe amilaza, enzim zadužen za razgradnju hrane bogate škrobom, kao što su tjestenina i kruh. Dodavanjem enzima olakšava se probava obroka koji bi inače mogli uzrokovati nelagodu i težinu u abdomenu.

Kroz ciljanu podršku probavnom zdravlju, koja može obuhvaćati i dodatke za obnovu crijeva te postizanje hormonalne ravnoteže, nudi se cjelovita pomoć osobama u potrazi za učinkovitim rješenjima za probavne smetnje.

