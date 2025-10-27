Profesor za Net.hr otkrio tajni recept: 'Pijem ga 40 godina i nikad me ne boli grlo'

Trputac, poznat i kao bokvica, jedna je od najčešće korištenih ljekovitih biljaka u narodnoj medicini. Ova skromna biljka, često zanemarena, skriva nevjerojatne ljekovite moći koje su stoljećima koristile generacije naših predaka.

Bilo da se koristi za vanjske ili unutarnje probleme, trputac je dostupan svima, samo ga treba znati prepoznati i iskoristiti. Pripravci od trputca, poput čajeva i sirupa, često se koriste kao prirodna alternativa sintetičkim lijekovima. Njegova učinkovitost prepoznata je i u narodnoj medicini, ali i u modernim biljnim terapijama. U vrijeme prehlada i gripe, trputac se nameće kao nezaobilazna biljka za očuvanje zdravlja grla.

Foto: Željko Križevac

Gdje raste trputac i kako izgleda?

U Hrvatskoj raste dvadesetak vrsta, od kojih se ističu veliki i suličasti trputac. Izrazito je prilagodljiva biljka koja raste na različitim staništima. Nalazi se na livadama i putevima, u jarcima i vlažnim poljanama, a raste gotovo u cijelom svijetu.

Prizemni listovi velikog trputca su složeni u obliku rozete, široko su jajolikog oblika, po rubu cijeli i slabo nazubljeni, a na golim listovima ističe se obično oko sedam žila provodne nervature lista. Cvjetna stapka je uspravna i okrugla, a cvjetni klasić je duguljasto-valjkast.

Ova ljekovita biljka se javlja u proljeće, obično tijekom travnja, i ostaje prisutna do kasne jeseni. Tijekom cijelog ljeta, listovi trputca su dostupni za berbu, a u jesen, prije prvih mrazeva, može se skupiti i sjeme koje također ima određena ljekovita svojstva. Trputac sadrži sluz, gorke tvari, silicijsku kiselinu, glikozid aukubin i antibiotske spojeve, a često je i sastojak preparata za odvikavanje od pušenja.

Kada se bere trputac?

Trputac se bere od ranog proljeća do kasne jeseni, ovisno o klimatskim uvjetima, dok je biljka u cvatu od svibnja do kolovoza, a korijen od kolovoza do listopada. Najbolje je brati mlade listove koji su još uvijek nježni i sočni. Pri berbi treba izbjegavati područja uz ceste ili industrijske zone zbog mogućeg onečišćenja. Listove je najbolje brati ujutro, nakon što rosa ispari, ali prije nego što sunce postane previše jako, kako bi se očuvala njihova ljekovita svojstva.

Mladi, svježi listovi trputca najviše su cijenjeni zbog svoje mekoće i koncentracije aktivnih sastojaka. Pri berbi, listove treba pažljivo odrezati ili ubrati prstima, pazeći da se ne ošteti korijen kako bi biljka mogla ponovno izrasti. Nakon berbe, listove je potrebno nježno oprati, osušiti na suhom i prozračnom mjestu te ih čuvati na tamnom i suhom mjestu kako bi se očuvala njihova ljekovita svojstva do upotrebe.

Foto: Željko Križevac

Trputac ljekovitost: za što je dobar?

Koristi se kod oboljenja dišnih organa, kašlja, hripavca, astme i tuberkuloze. Čisti krv, pluća i želudac, dobar je kod ljudi koji imaju lošu krv, slaba pluća i bubrege, blijedi su, imaju osip, lišajeve ili kašlju i promukli su.

Trputac je poznat po svojim protuupalnim, antibakterijskim i adstringentnim svojstvima. Sadrži spojeve poput aukubina, koji djeluje kao prirodni antibiotik te tanine, koji pomažu u zacjeljivanju rana. Ova ljekovita biljka se koristi u narodnoj medicini kao univerzalni lijek. Njegovi listovi su izuzetno učinkoviti u liječenju rana, ugriza insekata, opeklina i osipa. Dovoljno je zdrobiti svježi list i nanijeti ga izravno na oštećenu kožu kako bi se ubrzalo zacjeljivanje.

Trputac je također bogat vitaminom C i K, što ga čini korisnim za jačanje imuniteta i opće zdravlje.

Trputac čaj - kako se priprema?

Čaj od trputca može se koristiti za unutarnje probleme, poput probavnih tegoba, a svježi se sok koristi kao prirodni antiseptik. Koristi se za ublažavanje kašlja, bronhitisa i upala grla.

Za svakodnevnu uporabu jednu vrhom punu čajnu žličicu lišća stavimo na 1/4 litre vode, samo oparimo i pustimo da kratko odstoji.

Recept za čaj od trputca

Prema knjizi "Zdravlje iz Božje ljekarne" austrijske autorice i travarke Marije Treben, ova mješavina je preporučljiva za plućne bolesti.

Sastojci:

200 g listova trputca

100 g listova koprive

100 g plućnjaka

50 g listova i cvjetova podbjela

50 g stolisnika

Postupak:

Od te mješavine uzimaju se dvije čajne žlice za jednu šalicu. Nakon što se ohladi čaj, dodaje se jedna čajna žlica meda. Piju se dvije do tri šalice dnevno.

Foto: Željko Križevac

Trputac sirup - recept i kako ga pripremiti

Profesor Željko Križevac više od pola svog života bavi se berbom ljekovitog bilja, pravljenjem tinktura i prirodnih krema, a nama je otkrio svoj domaći recept za sirup od trputca koji i sam koristi dugi niz godina.

"Sirup od trputca pripremljen na ovaj način jedan je od najljekovitijih preparata kod upale grla, oboljenja dišnih puteva, kod jakog kašlja, hripavca, astme pa čak i tuberkuloze pluća. Koristim sirup od trputca već 40 godina i nemam nikakvih problema s upalom grla, promuklosti, nadražajem grla i kašljem. Kada se u neko doba noći probudim s grloboljom zbog koje ne mogu prestati kašljati, uzmem samo jednu žličicu sirupa od trputca i pomogne mi odmah te mogu lakše zaspati. Zadovoljan sam rezultatima, a i ostali kojima sam dao recept rekli su mi da im je pomogao. Sirup mogu koristiti djeca i odrasli tijekom cijele godine. Savjetujem svima pripremu ovog sirupa kako bi očuvali svoje zdravlje", rekao je profesor Željko Križevac.

Sastojci:

150 g svježeg lista ili dvije šake trputca

300 g šećera

300 g meda

20 ml tinkture propolisa

Postupak:

Svježe listove treba izblendati s malo vode. Zatim se karamelizira šećer, a kad se počne pjeniti, treba se dodati izblendani trputac, koji se kuha 10 minuta kako bi voda isparila. Nakon toga se doda med i propolis, kuha se još pet minuta. Skinite s vatre i kad se malo ohladi, ulijte u pripremljene bočice. Od ove količine se dobije oko pola litre sirupa, koji se može držati u hladnjaku ili izvan hladnjaka.

Lišće od trputca - oblozi?

Svježe listove dugoga ili velikoga trputca operite, zgnječite na dasci kuhinjskim valjkom u kašu i stavite na oboljelo mjesto.

Za liječenje rana, brzo se ispere, nekoliko listova se zgnječi i njihov sok se kaplje na ranu koja se nakon toga stisne i na nju se stave listovi trputca te se tako rana brzo liječi. Trputac djeluje na stezanje te se uspješno upotrebljava kao biljka za rane. Listovi trputca smiruju krvarenje rana, a liječe i opekline. Listovi se zgnječe, premažu bjelanjkom i stave na opekline.

Oblozi sa sokom od trputca liječe česte glavobolje, sok listova koji se kapa u uho liječi bolove uha.

