Snimka nestvarno vruće navijačice na SP-u izazvala veliku pažnju, ali postoji caka....

Snimka s jedne nogometne utakmice objavljena na TikToku nasmijala je tisuće korisnika, a u središtu pozornosti nije bila akcija na terenu, već komičan trenutak s tribina. Video, koji je podijelio korisnik foreigner_official1 prikazuje klasičnu situaciju u kojoj se mnogi navijači ne bi htjeli naći - biti uhvaćeni na velikom ekranu u nezgodnom trenutku.

Video prikazuje muškarca i ženu, oboje odjevene u žute dresove brazilske reprezentacije, kako sjede jedno pored drugog tijekom nogometne utakmice između Brazila i Maroka. Brazilska navijačica odjevena je u pripijenu majicu vrlo dubokog izreza. Kamera je isprva usmjerena u muškarca dok gleda u poprsje žene pokraj sebe. Odjednom, njegov izraz lica drastično se mijenja. Širom otvorenih očiju i s izrazom potpunog iznenađenja, naglo se okreće i zuri ravno ispred sebe. Njegova panična reakcija upućuje na to da je shvatio kako ga snima kamera. Čuje se i sportski komentator koji govori: "Pa, mislim da smo nekoga upravo uhvatili, a sada se jako trudi praviti se kao da se ništa nije dogodilo nakon što je shvatio da je na velikom ekranu."

Snimka je prikupila više od 14 tisuća pregleda, a u komentarima su se nizale šale na račun snimljenog navijača. "Gospodin je u nevolji", napisao je jedan korisnik, dok je drugi kazao: "Ne može se koncentrirati".

Sve je zapravo umjetno

Ipak, ono što je caka u cijeloj ovoj priči jest to da ni zgodna navijačica ni navijač nisu stvarni, kao ni cijeli "snimljeni" trenutak. Ako pogledate detaljnije, radi se o snimci koju je generirala umjetna inteligencija. Iako je na prvu teško uočiti nepravilnosti, moguće je primijetiti neprirodne pokrete glave, kapaka, očiju te neobičan ritam pomicanja prsnog koša pri disanju. Cijela snimka djeluje kao da je dvodimenzionalna, a čak su i natpisi na dresovima pogrešni.

Foto: Screenshot TikTok/@foreigner_official1

Ova snimka dobar je podsjetnik da treba stati i detaljnije provjeriti viralne sadržaje koji kruže društvenim mrežama prije nego što budu dijeljeni dalje.