Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

Naš jezik izbornik Dagur Sigurdsson možda još nije svladao, ali je zato 52-godišnji islandski stručnjak - osvojio srca hrvatske javnosti. Nije dugo trebalo da igrači Dagura preimenuju u Damira, uslijedila je srebrna medalja, ali i fenomenalni doček. Odnosno dočeci.

"Mislim da možda jedino argentinski nogomet ima tako jaku potporu navijača. Tako dobru atmosferu."

Sigurdsson je itekako iskusno rukometno ime, nakon igračke, zaplovio je trenerskim vodama. Bio je izbornik Austrije, Njemačke s kojom je postao europski prvak. Prije Hrvatske, vodio je reprezentaciju Japana. Sada ga čeka novi izazov: Europsko prvenstvo. Hrvatska je u skupini s Gruzijom, Nizozemskom, i domaćinima Šveđanima.

"Naravno da osjećam pritisak oko prvenstva ove godine. Veliki uspjeh smo ostvarili prošle godine. Možemo to zvati pritisak, ili kako god, nije važno. Kad mi dođemo u svlačionicu prije utakmice, sve je uvijek isto. Sve vani tada više nije bitno. Na kraju dana - riječ je o 60 minuta na terenu, dečki na terenu moraju pronaći rješenje kako bi pobijedili utakmicu.

Usredotočen, miran, ponekad kamenog lica na terenu - a izvan njega - Sigurdsson je opušten, jednostavan. I dalje voli provoditi slobodno vrijeme u Zadru, u međuvremenu je dobio licencu za vožnju broda. Često ribari i na Islandu.

"On je opušten i komunikativan, znam ga od prije već. Kad je fokusiran na nešto, onda je 100 posto unutra, a ovak drugo sve normalno. Zezanje, fore, smijanje, sve može s njim" rekao je Denis Špoljarić.

"Ja još s izbornikom pričam na njemačkom. Možda sad ubuduće će naučiti malo bolje hrvatski, pa da mogu s njim i na hrvatskom", kaže kapetan Martinović.

"Ako mu baš ne ide hrvatski, kako mu ide njemački? Savršeno, kao i engleski, a i meni je dobro dođe", dodao je.

"Mislim kako sam uglavnom opušten tip, ali želim da se neke stvari obave, i to onako kako treba. (PREKRIT) Obožavatelji, navijači, oni mogu puno toga oprostiti, ako je stav ispravan. Takav sam i ja, mogu i ja oprostiti igračima, ali ako daju sve od sebe. Utakmice se mogu izgubiti. Ali volim biti u dobroj atmosferi, uživati u njihovu prijateljstvu, iako možda nisam toliko unutra... Ni ne treba mi to", rekao je Dagur pa nastavio.

"S druge strane, mogu biti jako brutalan i onda me nije ni briga kako se tko zove. Ako mi se nešto ne sviđa, to odmah riješim s igračem. To sam radio, možete provjeriti moju karijeru"

Prošlog siječnja - Hrvati su ga upoznali u najljepšem svjetlu. Ovog siječnja, izbornika dočekuju kao nekog svoga - i priželjuju - novu rukometnu medalju.

