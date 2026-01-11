Sigurdssonov pomoćnik oštro uoči Njemačke: 'Ne smijemo se brukati'

Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva protiv Njemačke u Hannoveru. Prije utakmice, naša Maja Oštro Flis razgovarala je s Denisom Špoljarićem.

"Počet ćemo s istom sedmorkom kao i u prvoj utakmici. Mandić je na golu, Načinović pivot, Šoštarić i Mandić krila, a Martinović, Cindrić i Srna na vanjskim. Plan je poboljšati vraćanje u obranu, spriječiti toliki broj golova iz tranzicije i brzog centra- Igrat ćemo 6-0 obrani i nadamo se da ćemo biti bolji nego prošli put", objasnio je Sigurdssonov pomoćnik.

Danas nema Slavića, vratio se Kuzmanović.

"Sve je u redu s Kuzmanovićem Moraju svi proći po poluvrijeme. Slavić je imao u Zagrebu, sada imamo Mandića i Kuzmanovića", rekao je Špoljarić.

"Uvijek je ljepše otići na prvenstvo s pobjedom. Puna je bila dvorana u Zagrebu, puna je ovdje, jako je lijepo. Ima i naših navijača, ne smijemo se brukati", najavio je Denis.

Hrvatska je imala problema u putu, letovi su otkazani, putovali smo 14 sati.

"Remeti nam taj put 14 sati puno, nemamo ni torbe, ali to se događa, ne smijemo se buniti. Odmorili smo se i spremni smo", rekao je Špoljarić.

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja, a prenose ga RTL televizija i platforma VOYO.

Maja je razgovarala i s Dinom Slavićem koji je briljirao u prvoj utakmici, a danas je izvan zapisnika.

"Prošlu tekmu je Kuzmanović imao problema s ozljedom, ali obavio je magnet i pokazalo se da je sve uredu. Danas će pokazati da je ozljeda iza njega", rekao nam je Slavić.

"Dobili smo puno golova iz kontre i polukontre. Izbornik je tražio da se moramo brže vraćati i spriječiti tu tranziciju", objasnio je plan Slavić.

"Danas je bitno ispraviti greške iz prošle utakmice, odraditi najbolje moguće i imamo još nekoliko dana da se spremimo za prvu utakmicu s Gruzijom", zaključio je Dino Slavić.