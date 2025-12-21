Ana iz 'Gospodina Savršenog' ima novog dečka: 'Upoznali smo se sasvim slučajno'

Ana Kolinger, koju je publika upoznala u četvrtoj sezoni popularnog showa ‘Gospodin Savršeni’, ima razloga za osmijeh – pronašla je ljubav. Bivša kandidatkinja ekskluzivno je za RTL.hr potvrdila da je u sretnoj vezi te otkrila detalje romanse koja je započela sasvim spontano.

Ana je već nekoliko mjeseci u vezi s Damianom, 28-godišnjakom koji je, kako sama kaže, ispunio sve njezine kriterije. Upoznali su se slučajno, preko zajedničkog prijatelja, a ono što je započelo kao bezazleno druženje brzo se pretvorilo u ozbiljnu priču.

“Zajedno smo nekoliko mjeseci. Upoznali smo se sasvim slučajno preko zajedničkog prijatelja. Otišli smo na piće i iz zezancije planirali put u Amsterdam jer on tamo ima obitelj – i sad stvarno u ponedjeljak idemo u Amsterdam”, ispričala je Ana.

Ispunio je njezine uvjete

Ne skriva koliko je sretna što je napokon pronašla partnera s kojim dijeli svakodnevicu. “Zove se Damian i ima 28 godina. Ispunio je moje uvjete i standarde. Zajedno kuhamo, čistimo i on je stvarno moj gospodin savršeni”, priznala je uz osmijeh.

Za razliku od Ane, koja je navikla na medijsku pažnju, Damian više cijeni privatnost. “On je dosta privatna osoba i ne objavljuje previše stvari iz svog života”, otkrila je.

Posebno joj je važno to što su ga njezini najbliži odmah prihvatili. “Moji prijatelji su ga upoznali i rekli da je on prvi normalan dečko s kojim izlazim. Mama ga je odobrila, jako se dobro slaže s mojim bratom – znači ozbiljna je priča. Ja sam upoznala njegove i stvarno su me jako lijepo prihvatili”, rekla je Ana.

Čini se da je Ana nakon televizijske potrage za ljubavlju svog pravog “gospodina savršenog” pronašla daleko od kamera – u stvarnom životu.

