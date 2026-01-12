Nova kandidatkinja u showu Gospodin Savršeni otkrila kakvog muškarca priželjkuje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NOVA SEZONA /

Jedna od novih kandidatkinja za novu sezonu popularnog reality showa Gospodin Savršeni je Smiljana.

Smiljana otkriva da dolazi iz mirne i patrijahalne obitelji te da bi željela muškarca koji će biti s njom u skladu s tim vrijednostima. Za nju, njen Gospodin Savršeni je muškarac za kojim se svi okreću, ali koji će pažnju i strast usmjeriti isključivo na nju.

S kandidatkinjom ćemo zasigurno pratiti zanimljive trenutke i njezinu potragu za idealnim partnerom u nadolazećoj sezoni showa.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!