NOVA SEZONA /

Nova kandidatkinja u showu Gospodin Savršeni otkrila kakvog muškarca priželjkuje

Jedna od novih kandidatkinja za novu sezonu popularnog reality showa Gospodin Savršeni je Smiljana. 

Smiljana otkriva da dolazi iz mirne i patrijahalne obitelji te da bi željela muškarca koji će biti s njom u skladu s tim vrijednostima. Za nju, njen Gospodin Savršeni je muškarac za kojim se svi okreću, ali koji će pažnju i strast usmjeriti isključivo na nju.

S kandidatkinjom ćemo zasigurno pratiti zanimljive trenutke i njezinu potragu za idealnim partnerom u nadolazećoj sezoni showa.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

 

12.1.2026.
19:31
Hot.hr
Gospodin Savršeni 2026
