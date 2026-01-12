'Gospodin Savršeni' Karlo iskreno priznaje: 'Želim partnericu s kojom ću nešto izgraditi'

Novi Gospodin Savršeni, Karlo, u svom prvom intervjuu za RTL.hr otkrio je čime se bavi, kakav je privatno i što očekuje od svoje buduće odabranice. Iako ima tek 26 godina, Karlo iza sebe već ima zavidnu karijeru. Rukometom se bavi godinama i ističe kako je taj sport njegov cijeli život.

No njegova ambicija se ne zaustavlja na sportskim uspjesima. Prije tri godine uplovio je u poduzetničke vode i pokrenuo vlastitu firmu s odjećom.

"Imam svoju firmu s odjećom. To sam počeo prije nekih tri godine uz rukomet, čisto iz dosade", priznaje Karlo, dodajući da mu je važno ulagati u nešto što će ga čekati i nakon sportske karijere.

Normalan dečko bez ega

Unatoč uspjehu na dva polja, Karlo ističe da je ostao čvrsto na zemlji. Sebe opisuje kao opuštenu, smirenu i pristupačnu osobu.

"Normalan sam dečko, tako ja sebe smatram. Ništa specijalno, nemam neki ego da netko mora paziti sa mnom što će reći", rekao je. Vjeruje da ga životna iskustva, koja nisu uvijek bila laka, čine sposobnim da dobro procjenjuje ljude i situacije.

Što traži kod svoje partnerice?

Karlo jasno ističe da mu je osobnost daleko važnija od izgleda. "Izgled je prvo što vidiš kod osobe, ali meni to nije najvažnija stvar. Najvažnije mi je da s djevojkom mogu biti ja, da ne moram paziti što ću reći", kazao je za RTL.hr.

Kod djevojke prvo primijeti stav, energiju i osmijeh. Iako priznaje da ima 'tip' i da su mu plavuše privlačne, to mu nije presudno. Karlo traži partnericu koja ima viziju za budućnost, izraženu obiteljsku crtu i želju da zajedno grade život iz temelja.

"Želim da želi graditi sa svojim partnerom nešto iz nule. Ne da dođe s pričom 'ja imam ovo i ono', nego da zajedno nešto izgradimo", naglašava.

Obitelj na prvom mjestu

Karlo je vrlo vezan za obitelj, posebno za majku, s kojom danas ima prijateljski odnos. Na pitanje je li 'mamin sin', odgovara: "Bio jesam, sad više nisam, malo sam odrastao." Iako cijeni savjete obitelji i prijatelja, odluke donosi sam.

"Idem po svome. Puno ljudi u životu će te sputavati ili govoriti da nešto ne možeš. Ja imam izreku: 'To želim, to ću napraviti'. Ako poslije ne bude dobro, onda si kažem 'ti si to htio' i idemo dalje", zaključio je u razgovoru za RTL.hr.

Karlo ulazi u show spreman pronaći ljubav, ali bez ikakvog pritiska. Vjeruje da se prave stvari događaju spontano, onda kada se najmanje nadaš.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

