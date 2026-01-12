Mjesto velike tragedije i dalje u igri za domaćinstvo Zimskih olimpijskih igara

Švicarsko skijalište Crans-Montana, koje je početkom godine potresla velika tragedija, prema svemu sudeći bit će jedno od ključnih mjesta Zimskih olimpijskih igara 2038. godine. Iako je tek nešto više od dva tjedna prošlo od smrtonosnog požara u baru Le Constellation, u kojem je život izgubilo 40 ljudi, a 116 ih je ozlijeđeno, organizatori olimpijske kandidature potvrdili su da Crans-Montana ostaje važan dio njihove vizije budućih Igara.

Švicarska trenutačno uživa povlašteni status Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC), što znači da nijedna druga država ne može ući u utrku za domaćinstvo dok traje finalizacija švicarskog prijedloga. Ako ne dođe do neočekivanih obrata, Zimske olimpijske igre 2038. bit će dodijeljene Švicarskoj.

Organizatori su u ponedjeljak službeno potvrdili kako je plan da se natjecanja rasporede diljem zemlje, čime bi se izbjegla skupa i često kritizirana gradnja novih objekata o trošku poreznih obveznika. Crans-Montana bi u tom mozaiku ugostila alpske skijaške discipline, što se uklapa u dugogodišnju tradiciju tog skijališta.

Odluka i nije iznenađenje s obzirom na to da će Crans-Montana već iduće godine biti domaćin Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju, dok su utrke Svjetskog kupa zakazane i uoči Olimpijskih igara Milano–Cortina.

Podsjetimo, požar u baru Le Constellation izbio je na Novu godinu, a prema dosadašnjim istragama vatra je navodno krenula iz podruma kada su prskalice došle u kontakt sa zvučnom izolacijskom pjenom na stropu. Vlasnik objekta i njegova supruga suočeni su s mogućim optužbama, uključujući nehotimično ubojstvo iz nehaja.

Tragedija je snažno odjeknula i u sportskom svijetu. Prošlog tjedna švicarska skijašica Camille Rast posvetila je svoju pobjedu u veleslalomu Svjetskog kupa upravo žrtvama požara. Nakon utrke dotaknula je crnu traku na rukavu i poručila:

"Ovo je moj dom. Misli su mi s obiteljima stradalih. Vozimo i za njih."

Prema sadašnjim planovima, bob bi se vozio u St. Moritzu, skijaški skokovi u Engelbergu, a biatlon u Lenzerheideu. Hokejaški turnir bio bi raspoređen između Züricha, Zuga i Lugana, kako bi bile zastupljene sve jezične regije zemlje.

Lausanne, sjedište IOC-a, ugostio bi svečano otvaranje, kao i natjecanja u umjetničkom klizanju i short tracku, dok je Bern predviđen za završnu ceremoniju. Ženeva bi bila domaćin brzog klizanja i curlinga, ali i logistička baza za međunarodne medije.

Ako plan dobije konačno zeleno svjetlo, Švicarska će po prvi put nakon 1948. godine ponovno ugostiti Zimske olimpijske igre.

