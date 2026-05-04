Fabregas otkrio zašto ne želi napustiti Como: 'Te stvari sam naučio od Wengera'

Cesc Fabregas radi čuda na talijanskim terenima. Odveo je Como iz Serie B u najvišu ligu, polufinale Coppa Italije, a sada se bori za mjesto u kvalifikacijama za Ligu prvaka u roku od tri godine.

To je privuklo toliko pažnje da su se pojavila izvješća da su ga kontaktirali Chelsea i Arsenal, dva njegova bivša kluba kao igrača, ali Cesc ipak inzistira da se ne žuri napustiti Stadio Sinigaglia.

"Premier liga je najbolja liga na svijetu. Oduvijek sam bio vrlo, vrlo jasan u vezi s tim. Osjećao sam to kao igrač, osjećam to kao trener, kao navijač. Ali Mourinho mi je jednog dana, dok sam bio u Chelseaju, rekao 'Još imam 30 godina rada'. Dakle, mogao bih biti ovdje 10 godina, a ti i dalje možeš ići u Premier ligu za 12, 15 godina", rekao je Fabregas za Telegraph.

"Nogomet je toliko nepredvidljiv, mijenja se u jednoj sekundi. Jednog dana si najbolji. Dan poslije si najgori. Zato uživajmo u trenutku. Volim uživati ​​u trenutku. Prekrasno je što ovdje živimo. Vidjet ćemo što budućnost nosi."

Trener Baturine, Smolčića i Čavline u Comu predstavlja puno više od trenera. Kada se pridružio kao igrač 2022. godine, Španjolac je također investirao kao manjinski dioničar, a ključeve kluba dobili su mu milijarderski vlasnici, obitelj Hartono.

Foto: FOTOAGENZIA/imago sportfotodienst/Profimedia

"Ja donosim sve nogometne odluke. Sportski direktor je svakodnevno sa mnom i nogomet gledamo na isti način. Potpisivanja, radimo s podacima, imamo skauting i slično, ali to mora biti nešto u što vjerujem. To mora biti igrač u kojeg sam uvjeren. Jako sam sretan i imam sreće što imamo predsjednika koji mi puno vjeruje i koji mi je dao povjerenje da idem i donosim sve nogometne odluke. To je za mene stvarno važno."

Fabregas je više puta rekao da je otvarao vrata trening centra u 6 ujutro, ali detaljnije opisuje koliko je Como izgradio kako bi slijedio njegovu viziju.

"Teretanu sam dizajnirao s arhitektom. Dizajnirao sam staklo na pročelju. Naučio sam to od Arsènea [Wengera]. Sjetio sam se da teretana mora gledati igru ​​na terenima za ozlijeđene igrače. Sva hrana dolazi ovdje, bila je to stara zgrada, i napravio sam to onako kako sam smatrao ispravnim. I svi tereni, sve. Na stadionu sam rekao da nam treba veći teren jer smo momčad koja želi loptu, imamo posjed. Tako sam napravio teren većim."

"U Italiji su ljudi govorili 'ne, ne, zašto 65 metara? Neka bude 63 jer to znači da se možete bolje braniti'. Dakle, to je pomalo koncept da na nogomet gledate na ovaj ili onaj način."

Ljepota projekta

Sada kada su na rubu kvalifikacija za Europu, Fabregas jedva čeka vidjeti što će se sljedeće dogoditi u Comu.

"Započeli smo ovo putovanje, ne na prizemlju, već na 10 katova ispod. Osjećam da ovaj klub ima toliko potencijala, ali ovo mi je dano. Znate, to je ljepota ovog projekta, početi od nule da bismo jednog dana postali europski klub."

"Uživam u onome što radim. Na prekrasnom sam mjestu s nevjerojatnim ljudima koji mi dopuštaju da radim i vjeruju mi. Svaki dan se osjećam kao da sam na sveučilištu jer svaki dan moram donositi ludu količinu odluka po cijelom klubu. I, za mene, ovo je dobro jer učim brže nego što bih to možda radio na neki drugi način."

Neki su sugerirali da bi Fabregas bio dobar talijanski izbornik, ali ovo je još jedna stvar koju on apsolutno ne žuri iskusiti.

"Ako me sada pitate 'želite li trenirati reprezentaciju?', reći ću vam 'ne'. Jer volim trenirati. Volim biti svaki dan na travi. Volim biti s mladim igračima. Volim individualne treninge. Volim sve to."

