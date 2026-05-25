Poznati srpski glazbeni par opleo po Jakovu Jozinoviću: 'To nema veze s pjevanjem'

Mladi pjevač Jakov Jozinović (20) posljednjih mjeseci bilježi veliki uspjeh na regionalnoj glazbenoj sceni, a za njegove nastupe traži se karta više. Dok ga publika obožava, a brojne starije kolege javno podržavaju, postoje i oni koji ne skrivaju da ne razumiju njegovu ogromnu popularnost, posebno zbog činjenice da ima samo dvije autorske pjesme.

Svoje mišljenje o ovom fenomenu iznijeli su i glazbenica Zorica Brunclik (70) te njezin suprug, harmonikaš i skladatelj Miroljub Aranđelović Kemiš (68), gostujući u emisiji Premijera Vikend Specijal.

'To nema veze s pjevanjem'

Kemiš je bez zadrške iznio svoj stav, istaknuvši kako popularnost mladog pjevača ne vidi kao dokaz vrhunskog pjevanja.

"To nema veze s pjevanjem, on sigurno ne pjeva bolje od Balaševića, Olivera. Ja bih otišao na koncert da pokojni Šaban Šaulić pjeva izvorne pjesme, jer je to tehnika pjevanja. Ja za ovo ne znam, moram reći da je i Peđa Blizanac postao popularan s coverima, ali on je imao pjesme", rekao je Kemiš.

Zorica je potom priznala kako nije previše upućena u događanja na društvenim mrežama, ali da razumije zbog čega je publika privučena mladim izvođačem.

"Nemam pojma, nisam na mrežama, ali dečka sam vidjela u kratkim formama, slatko dijete, i to jest fenomen, euforija koja je krenula za njim", rekla je pjevačica.

'Ne razumijem kolege koje dolaze slušati'

Kemiš je nastavio u istom tonu, istaknuvši kako mu nije jasno zbog čega pojedine njegove kolege odlaze na koncerte mladog izvođača.

"Mene zanima što je povod da kolege odu na koncert, da slušam kako dečko pjeva Olivera. Ne razumijem kolege koje su došle slušati, evo Aco Pejović primjerice, što to njemu treba, ne znam je li bio", rekao je Kemiš.

S druge strane, Zorica smatra kako je odgovor jednostavan, publika ga voli.

"To je ono što djevojčice traže i one ga vole, a sada kolege... pa na neki koncert moraš otići jer si pozvan", zaključila je Zorica.