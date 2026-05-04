Markotić objasnila zašto je opasan virus koji je ubio troje na kruzeru i što nikako ne raditi

OD PUTOVANJA IZ SNOVA DO HORORA /

Putovanje iz snova pretvorilo se u noćnu moru za putnike na krstarenju Atlantikom. Tri su osobe preminule nakon što je na nizozemskom kruzeru, sumnja se, izbio hantavirus. U pravilu ga prenose glodavci, a ako nije liječen, može dovesti do zatajenja srca i pluća. Kruzer je isplovio iz Argentine prije tri tjedna s oko 150 putnika, a jučer je trebao završiti svoje putovanje na Zelenortskim otocima. No vlasti iz straha od zaraze ne dopuštaju brodu pristajanje ni iskrcavanje putnika među kojima ima oboljelih.

O kakvom je točno virusu riječ i koliko je opasno kada se epidemije pojave na kruzerima? Objasnila nam je to ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić.

"Radi se o virusu koji potječe iz Južne Amerike koji uzrokuje puno teži oblik bolesti, to je hantavirusni plućni ili kardiopulmonalni srčano-plućni oblik koji može izazvati teške oblike bolesti, najčešće sa visokom smrtnošću negdje i do 60 posto. Ovdje je još veći problem jer se radi o najvjerojatnije, još čekamo od WHO potvrdu i kao članica svjetskog vijeća za hantaviruse sam u kontaktu i s kolegama iz Čileu od jutros i s kolegama iz Svjetske zdravstvene organizacije, pratimo stanje", ističe Marković.

Dodaje da je problem što se najvjerojatnije radi o virusu Anda, jer je taj grad - najjužniji grad u Argentini upravo u podnožju Anda, tako da je karakteristika tog virusa da se on može prenijeti s čovjeka na čovjeka, što nije karakteristika ostalih hantavirusa.

"Treba paziti kad se ide na putovanja da se informira u kakve krajeve idemo, što možemo i s kakvim mikroorganizmima se možemo susresti i na koji način se možemo štititi. Kao turisti bilo bi dobro da se ne vratimo sa suvenirima koje nismo kupili ni platili", zaključuje Markotić