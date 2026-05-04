Traju izvidi u Hrvatskom olimpijskom odboru? Neslužbeno doznajemo - češljaju se organizacije skupova

Od skijaškog, judo, odbojkaškog, šahovskog i ronilačkog saveza pa sve do krovne sportske organizacije. RTL Danas neslužbeno doznaje da su izvidi počeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), iz kojeg pred našu kameru danas nisu htjeli. U priopćenju tek poručuju da istražitelji u njihovim prostorijama - nisu bili.

"Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora, stoji u priopćenju HOO-a.

Istražitelje, neslužbeno doznajemo, zanima organizacija raznih skupova i događanja. Ministri traže da se sve istraži.

"Očito da je tu sustav nadzora, da je mehanizam nadzora u cijelom tom procesu korištenja ili potencijalne zlouporabe i proračunskih i drugih sredstava bio na niskoj razini organizacije, odnosno da ima puno prostora da se taj nadzorni mehanizam pojača", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

Ministar Branko Bačić podržava aktivnost pravosuđa. "Podržavamo aktivnosti koje neovisna, pravosudna tijela u Hrvatskoj provode kako bi se u svakom od tih saveza utvrdilo da li je bilo nezakonitosti i kaznenih djela."

U Saboru uskoro tematska sjednica Odbora za sport

Ministrica Nina Obuljen Koržinek u tonu legaliteta kao i Bačić. "O bilo kojem izvidu ili istrazi, pravosudna tijela su ona koja trebaju o tome komunicirati, a svatko tko je na bilo kakvoj poziciji je tu da radi za dobro zajednice i u skladu sa zakonom", kazala je.

Do kraja mjeseca u Saboru bi se trebala održati tematska sjednica Odbora za sport. Čelnica Odbora očekuje dolazak i Zlatka Mateše.

"Čekamo samo podatke koje smo tražili od nadležnih ministarstava, ali i Porezne uprave. Koliko oni rade nadzora, redovno, vanredno, rade li ih uopće, vidimo da je to sada ključno. Iz krovnih sportskih organizacija uvijek su nam dolazili na tematske sjednice i ja ne vidim ijedan razlog da se išta promijeni po tom pitanju", kaže predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović.

Puljak: Nadam se da ću dobiti detaljne podatke o svim računima

Detaljne financijske podatke zatražila je i Marijana Puljak. Rok za dostavu, kaže, istječe ovaj tjedan.

"Nadam se da ću dobiti detaljne financijske podatke o svim računima, posebno o svim donacijama koje su primali od državnih tvrtki u proteklih 10 godina. O tome tko su sve bili revizori tih financijskih izvješća, jesu li se redovito mijenjali", kazala je Puljak.

Da su zbog svih ovih afera najveće žrtve upravo sportaši, upozorava ministar Anušić.

"I da im se možda nešto od tog novaca koji je pronevjeren usmjerio prema njima i njihovoj karijeri možda bi danas imali desetke Janice Kostelić, Blanke Vlašić i da ne nabrajam sve naše vrhunske sportaše. Na kraju, i ta afera će se raspetljati do kraja i oni koji su odgovorni će odgovarati", kaže Anušić.

Vučemilović ističe da nema privilegiranih. "Ono što me veseli je da nema svetih krava. DORH radi svoj posao, svi koji su omastili svoj brk, moraju se maknuti iz sporta. Ne samo iz nacionalnih saveza nego za sve vijeke vjekova", ističe.

Za pronevjeru 30 milijuna eura iz skijaškog saveza glavni osumnjičeni Vedran Pavlek prošlog je tjedna uhićen u Kazahstanu i čeka se njegovo izručenje Hrvatskoj.

Milanović: DORH ima zadatak braniti društvo od nezakonitosti

Afere u sportskim savezima komentirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Kazao je da je potreban veći nadzor i da DORH ima zadatak braniti društvo od svih nezakonitosti.

Pa očito da nisu do sada imali interese ili su se pravili da ne vide. Nemam uvide u te stvari, ne znam kako je to funkcioniralo. Poznato je da se u nekim sportovima vrti jako malo novca, u nekima nešto više, da je porijeklo tog novca iz javnih izvora, kao i privatno sponzorskih, što je isto novac koji privatnim prstima treba biti nedostupan, dakle to ne znači da to netko može uzeti.