Miranda iz 'Seks i grada' 22 godine ljubi istu ženu, a sada je podijelila privatne detalje

Glumica Cynthia Nixon (60), koju publika pamti po ulozi Mirande Hobbes u kultnoj seriji "Seks i grad", na svojem je Instagramu podijelila niz fotografija kojima je obilježila četrnaestu godišnjicu braka sa suprugom Christine Marinoni.

U svojoj objavi Nixon je podijelila tri fotografije na kojima pozira sa suprugom. Prva fotografija prikazuje nasmijani par ispred povijesne zgrade, dok druge dvije, prikazuju trenutke nježnosti, uključujući i poljubac u obraz.

"Moja supruga Christine i ja zajedno smo 22 godine, ali danas nam je 14. godišnjica braka", napisala je glumica. "Zaljubiti se u Christine bila je najbolja stvar koju sam ikad učinila (odmah uz rođenje naše djece)", dodala je u emotivnom dijelu opisa.

Svojom je objavom dala i duhovit uvid u život iza kulisa. "Kako bismo proslavile, evo nekoliko fotografija tete Ade kako se zaljubljuje u predivnu ženu koja je uspjela zalutati na set 'Pozlaćenog doba'", našalila se Nixon, povezujući svoj privatni život s likom koji trenutno tumači u trećoj sezoni popularne serije.

Dva desetljeća ljubavi i aktivizma

Cynthia Nixon i Christine Marinoni, aktivistica za obrazovanje, u vezi su od 2004. godine, a vjenčale su se 2012. godine u New Yorku. Njihova veza traje već 22 godine, a Marinoni je 2011. rodila njihovog sina. Osim što je proslavljena glumica, dobitnica nagrada Emmy, Tony i Grammy, Nixon je i istaknuta aktivistica za LGBTQ+ prava i javno obrazovanje. Godine 2018. bila je i kandidatkinja za guvernerku New Yorka, čime je potvrdila svoj angažman izvan svijeta glume.

Pratitelji iz cijelog svijeta ostavljali su poruke podrške i čestitke. "Sretna godišnjica", "Predivne ste" i "Čestitke na dugogodišnjoj ljubavi" samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.