Povijesni susret kralja Charlesa i Pape: Ovako nešto se nije dogodilo 500 godina

Kralj Charles III (76) postat će prvi britanski monarh koji će se javno moliti s papom Lavom XIV, nakon 500 godina od Reformacije, tijekom državnog posjeta Svetoj Stolici sljedeći tjedan.

Kralj i kraljica sastat će se s novim Papom, u Apostolskoj palači, njegovoj službenoj rezidenciji, sljedećeg četvrtka tijekom svog putovanja u Vatikan.

Zajedno s Papom, sudjelovat će u posebnoj ekumenskoj službi u Sikstinskoj kapeli, koja će slaviti nastavak rada na jedinstvu i suradnji među različitim kršćanskim crkvama.

Podsjećamo, kralj Charles, koji je na prijestolje stupio 2022. godine nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete II, poznat je po svom dugogodišnjem angažmanu u promicanju ekoloških pitanja i filantropiji. Iako je njegova uloga monarha uglavnom ceremonijalna, kralj je poznat po svojoj predanosti očuvanju okoliša, posebice kroz inicijative poput Zaklade Princea od Walesa, koja se fokusira na održivi razvoj, borbu protiv klimatskih promjena i socijalnu pravdu.

Također, kao poglavar Engleske crkve, njegov rad na povezivanju religijskih zajednica i unapređenju međureligijskog dijaloga čini ga ključnim akterom u jačanju veza između britanske monarhije i vjerskih institucija širom svijeta.

