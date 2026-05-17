STIGLA ODMAZDA /

Noćni udar na Moskvu, poginulo troje ljudi: Zvuk i eksplozije dronova lede krv u žilama

Foto: SCREENSHOT X

U velikom napadu dronovima na Moskovsku regiju u noći na nedjelju, poginule su najmanje tri osobe

17.5.2026.
8:45
danas.hr
U velikom napadu dronovima na Moskovsku regiju u noći na nedjelju, poginule su najmanje tri osobe, javlja Kyiv Independent.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da protuzračna obrana odbijala napade sve do ranih jutarnjih sati. Do oko 3.30 ujutro po lokalnom vremenu, ruske vlasti su tvrdile da je oboreno najmanje 73 drona, a sustavi protuzračne obrane i dalje su angažirani u presretanju dolazećih ciljeva.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama nakon 3 sata ujutro prikazuju bljeskove na nebu i požare na brojnim lokacijama. Izvješća spominju eksplozije u Himkiju, Klinu i Zelenogradu u Moskovskoj oblasti, aktivnosti u blizini zračne luke Šeremetjevo i eksplozije u središtu Moskve.

 

Troje mrtvih, više ljudi ozlijeđeno

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov kasnije je potvrdio da su u napadu poginule najmanje tri osobe, uključujući dvije u selu Pogorelki i jednu u Himkiju. Dodao je da je nekoliko drugih ozlijeđeno u više okruga nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće.

 

 

Kyiv Independent ne može neovisno provjeriti tvrdnje ruskih vlasti ili snimke koje kruže internetom. Eksplozije su također prijavljene diljem okupiranog Krima ranije tijekom noći.

Napadi se događaju nekoliko dana nakon što je Rusija uvela nova ograničenja na izvještavanje o posljedicama napada dronovima, zabranjujući objavljivanje fotografija, videozapisa ili detalja bez službenog odobrenja.

 

 

Prekršitelji se suočavaju s kaznama u rasponu od 3000 do 5000 rubalja (otprilike 34–57 eura) za pojedince, do 50 000 rubalja (oko 565 eura) za službenike i do 200 000 rubalja (oko 2200 eura) za pravne osobe.

UkrajinaRusijaMoskvaNapad Dronovima
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
