Noćni udar na Moskvu, poginulo troje ljudi: Zvuk i eksplozije dronova lede krv u žilama

U velikom napadu dronovima na Moskovsku regiju u noći na nedjelju, poginule su najmanje tri osobe, javlja Kyiv Independent.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da protuzračna obrana odbijala napade sve do ranih jutarnjih sati. Do oko 3.30 ujutro po lokalnom vremenu, ruske vlasti su tvrdile da je oboreno najmanje 73 drona, a sustavi protuzračne obrane i dalje su angažirani u presretanju dolazećih ciljeva.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama nakon 3 sata ujutro prikazuju bljeskove na nebu i požare na brojnim lokacijama. Izvješća spominju eksplozije u Himkiju, Klinu i Zelenogradu u Moskovskoj oblasti, aktivnosti u blizini zračne luke Šeremetjevo i eksplozije u središtu Moskve.

Explosive footage from Moscow shows a Russian interceptor missile making an abrupt maneuver during an apparent response to a Ukrainian drone attack, before crashing into a residential area.

Troje mrtvih, više ljudi ozlijeđeno

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov kasnije je potvrdio da su u napadu poginule najmanje tri osobe, uključujući dvije u selu Pogorelki i jednu u Himkiju. Dodao je da je nekoliko drugih ozlijeđeno u više okruga nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće.

3 killed and buildings and infrastructure damaged in drone attacks on the Russian capital

widespread Ukrainian attack in the Moscow area. Sheremetyevo International Airport was also hit.

Kyiv Independent ne može neovisno provjeriti tvrdnje ruskih vlasti ili snimke koje kruže internetom. Eksplozije su također prijavljene diljem okupiranog Krima ranije tijekom noći.

Napadi se događaju nekoliko dana nakon što je Rusija uvela nova ograničenja na izvještavanje o posljedicama napada dronovima, zabranjujući objavljivanje fotografija, videozapisa ili detalja bez službenog odobrenja.

On the night a Ukrainian drone attack occurred in the village of Durykino (Moscow region), resulting in a large fire at the local fuel depot.

Residents reported loud explosions.

Analysis of video footage confirmed that the target was the Sonechnogorskaya Fueling Station.

Prekršitelji se suočavaju s kaznama u rasponu od 3000 do 5000 rubalja (otprilike 34–57 eura) za pojedince, do 50 000 rubalja (oko 565 eura) za službenike i do 200 000 rubalja (oko 2200 eura) za pravne osobe.